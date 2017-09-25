Monday, September 25, 2017
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Запорізькі поліцейські вилучили набої та гранату

Деталі
вересня 25, 2017

Під час операції «Зброя та вибухівка» працівники поліції вилучили боєприпаси у двох жителів Запорізької області. 21 вересня під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські виявили у 61-річного мешканця Приморського району 28 набоїв калібру 5,6 мм.

А 22 вересня працівники Оріхівського відділення поліції за місцем мешкання 36-річного чоловіка вилучили гранату «Ф-1» сучасного виробництва та 12 набоїв калібру 5,45 мм.
Вилучені боєприпаси направлені на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

За обома фактами відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 202 злочини у сфері обігу зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, що на Запоріжжі поліцейські вилучили психотропну речовину та гранату. https://goo.gl/Z3D78k

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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