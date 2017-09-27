Поліцейські у Запоріжжі викрили "замасковані" гральні заклади

Деталі вересня 27, 2017

Правоохоронці провели обшуки у трьох гральних закладах та вилучили 30 одиниць комп’ютерної техніки. Призначені експертизи. Триває досудове розслідування.

Гральні заклади функціонували у Заводському районі та «маскувалися» під лотерею, проте насправді надавали заборонені в Україні послуги в сфері грального бізнесу.

Так, 25 вересня працівники Заводського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області виявили 3 гральних заклади. У приміщенні на вулиці Павлокічкаській правоохоронці вилучили 10 одиниць комп’ютерної техніки. В азартному закладі по вулиці Лізи Чайкіной - 10 системних блоків. Та ще в одному з будинків по вулиці Павлокічкаській – 10 одиниць комп’ютерної техніки.Все вилучене направлено на проведення експертизи до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

На даний час тривають заходи, спрямовані на встановлення усіх причетних осіб до незаконного бізнесу.

Триває розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч.1 ст.203² (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Мелітополі поліцейські викрили три гральних заклади та вилучили 19 одиниць комп’ютерної техніки.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області