Wednesday, September 27, 2017
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У Приазовському районі поліцейські вилучили гранату та набої

Деталі
вересня 27, 2017

У ході операції «Зброя та вибухівка» працівники поліції вилучили боєприпаси у чоловіка неподалік блокпосту в Приазовському районі. Триває досудове розслідування.

25 вересня працівники поліції вилучили боєприпаси у мешканця смт Приазовське 1960 року народження. Поліцейські виявили гранату «Ф-1» та запал до неї, а також 15 набоїв калібру 5,45 мм.

 

Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що під час операції «Зброя та вибухівка» поліцейські вилучили понад 500 набоїв у Більмацькому районі. https://goo.gl/u5bwSw

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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