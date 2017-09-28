У Мелітополі поліцейські оперативно затримали грабіжника

Деталі вересня 28, 2017

Співробітники групи реагування поліції затримали чоловіка, який у місцевого мешканця відкрито заволодів двома сумками з особистими речами. Відкрито кримінальне провадження.

26 вересня близько 23 години до Мелітопольського відділу поліції Головного управлення Національної поліції в Запорізькій області звернувся 28-річний місцевий мешканець із заявою про пограбування.

На вулиці Інтеркультурній у потерпілого під погрозою нанесення тілесних ушкоджень невідомий чоловік відібрав дві сумки з особистими речами та втік.

Співробітники групи реагування під час відпрацювання помітили чоловіка, схожого за прикметами. У нього вилучено викрадені речі.

Зловмисник - 30-річний раніше засуджений мешканець Миколаївської області – затриманий порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.



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В Мелітополі поліцейські оперативно затримали грабіжника (ФОТО)

27.09.2017 | 13:21

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Співробітники групи реагування поліції затримали чоловіка, який у місцевого мешканця відкрито заволодів двома сумками з особистими речами. Відкрито кримінальне провадження.

26 вересня близько 23 години до Мелітопольського відділу поліції Головного управлення Національної поліції в Запорізькій області звернувся 28-річний місцевий мешканець із заявою про пограбування.

На вулиці Інтеркультурній у потерпілого під погрозою нанесення тілесних ушкоджень невідомий чоловік відібрав дві сумки з особистими речами та втік.

Співробітники групи реагування під час відпрацювання помітили чоловіка, схожого за прикметами. У нього вилучено викрадені речі.

Зловмисник - 30-річний раніше засуджений мешканець Миколаївської області – затриманий порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Загалом з початку року запорізькими поліцейськими 319 особам повідомлено про підозру у скоєнні грабежів.

Нагадаємо, що в Мелітополі поліцейські на території двох домоволодінь місцевих жителів виявили незаконні посіви наркорослин з ознаками культивації.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області