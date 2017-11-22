На Запоріжжі поліцейські розкрили тяжкий злочин

Деталі листопада 22, 2017

Під час вживання спиртних напоїв мешканець Запоріжжя завдав тілесних ушкоджень своєму знайомому. Працівники поліції затримали підозрюваного. Триває досудове розслідування.

21 листопада о 01:17 до чергової частини Приазовського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення з місцевої лікарні - з проникаючим ножовим пораненням госпіталізовано 39-річного мешканця одного з сіл Приазовського району.

Поліцейські встановили, що потерпілий отримав ушкодження від свого 31-річного знайомого, з яким посварився під час спільного розпиття спиртних напоїв. Підозрюваного затримано. Наразі вирішується питання, щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає восьми років позбавлення волі.

З початку року запорізькими поліцейськими 71 особі повідомлено про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, 18 листопада на Запоріжжі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві.

Відділ комунікації поліції Запорізької області