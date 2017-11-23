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Запорізькі поліцейські викрили чоловіка, який зберігав зброю

Деталі
листопада 23, 2017

До семи років позбавлення волі загрожує жителю Мелітополя, у якого поліцейські під час санкціонованого обшуку вилучили зброю

та боєприпаси.
21 листопада працівники карного розшуку Мелітопольського відділу поліції провели санкціонований обшук за місцем мешкання раніше засудженого 47-річного чоловіка.

 

У жителя Мелітополя правоохоронці виявили та вилучили пістолет Макарова з магазином та 5 набоїв до нього, а також обріз гладкоствольної мисливської рушниці з 2 набоями до неї.

Вилучені зброю та боєприпаси направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За санкцією інкримінованої статті зловмисникові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 299 злочинів у сфері обігу зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, що працівники поліції викрили чоловіка, який у Василівському районі наніс смертельні тілесні ушкодження своєму знайомому.

Відділ комунікації
поліції Запорізької області

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