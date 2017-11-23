У Запорізькій області правоохоронці вилучили наркотики

Деталі листопада 23, 2017

В Мелітополі співробітники кримінальної поліції під час санкціонованого обшуку виявили наркотичну речовину. Вилучене направлено до експертно-криміналістичного

центру. Триває досудове розслідування.

Працівники сектору карного розшуку Мелітопольського відділу поліції в ході розслідування кримінального провадження за фактом крадіжки провели санкціонований обшук за місцем мешкання 30-річного чоловіка.

У будинку на вулиці Інтеркультурній в Мелітополі оперативники виявили та вилучили наркотичну речовину («канабіс») в сухому та подрібненому вигляді, вагою близько 300 грамів.

Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті – до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 939 злочинів у сфері обігу наркотиків.

Нагадаємо, що під час санкціонованого обшуку працівники Олександрівського відділення поліції вилучили наркотики, зброю та боєприпаси у жителя Запоріжжя.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області