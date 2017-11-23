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На Запоріжжі поліцейські вилучили порох

Деталі
листопада 23, 2017

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання 34-річного чоловіка вилучено 2,5 кілограмів пороху.

21 листопада працівники Приморського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області провели санкціонований обшук у місцевого жителя 1983 року народження. В ході якого, поліцейські виявили 2,5 кг пороху.
Вилучену вибухову речовину направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

 

Відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

За 10 місяців поточного року вилучено з незаконного обігу понад 19 кілограмів вибухової речовини.

Нагадаємо, на Запоріжжі поліцейські викрили чоловіка, який зберігав зброю

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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