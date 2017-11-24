У Запоріжжі поліцейські затримали групу квартирних крадіїв

Деталі листопада 24, 2017

До шести років позбавлення волі загрожує трьом зловмисникам, які проникли до квартири у Комунарському районі Запоріжжя та викрали майно.

Підозрювані затримані. Триває досудове розслідування.

22 листопада працівники сектору карного розшуку Комунарського відділення поліції під час відпрацювання оперативної інформації затримали злочинну групу у складі трьох осіб.

Зловмисники за допомогою відмички проникли до квартири будинку в Комунарському районі Запоріжжя та викрали майно. На місці скоєння злочину крадії були затримані працівниками поліції. Правоохоронці вилучили викрадене майно, гроші та автомобіль.

Підозрюваними виявились 47-річний житель Донецької області, 44-річний та 54-річний мешканці Одеської області.

На даний час затриманих перевіряють на причетність до скоєння квартирних крадіжок на території міста.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. (Крадіжка). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 592 квартирні крадіжки. Крім цього, за 10 місяців 2017 року затримано 50 груп квартирних крадіїв.

Нагадаємо, що під час санкціонованого обшуку працівники поліції вилучили у мешканця Запоріжжя наркотичну речовину на суму понад 200 тисяч гривень.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області