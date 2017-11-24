У Запоріжжі поліцейські розкрили крадіжку із салону хутряних виробів

Деталі листопада 24, 2017

Працівники поліції викрили зловмисника, який у Запоріжжі проник до магазину та скоїв крадіжку хутряних виробів на суму понад 3 мільйони гривень.

Тривають заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання ще двох причетних до злочину осіб.

19 листопада о 03:57 до Олександрівського відділення поліції звернулась 54-річна жінка-приватний підприємець. Вночі невідомі шляхом зламу ролетів проникли до магазину по вулиці Троїцькій та викрали 22 шуби. Збиток – більше 3 мільйонів гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області та оперативники Олександрівського відділення поліції встановили особу одного із зловмисників. Ним виявився 26-річний мешканець Запоріжжя.

Тривають заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання ще двох причетних до злочину осіб.

На сьогодні частина викраденого майна вилучена правоохоронцями.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 6621 крадіжку.

Нагадаємо, що працівники поліції затримали двох квартирних крадіїв у Шевченківському районі Запоріжжя.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області