Friday, November 24, 2017
    .
    • .

У Запоріжжі поліцейські розкрили крадіжку із салону хутряних виробів

Деталі
листопада 24, 2017

Працівники поліції викрили зловмисника, який у Запоріжжі проник до магазину та скоїв крадіжку хутряних виробів на суму понад 3 мільйони гривень.

Тривають заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання ще двох причетних до злочину осіб.

 

19 листопада о 03:57 до Олександрівського відділення поліції звернулась 54-річна жінка-приватний підприємець. Вночі невідомі шляхом зламу ролетів проникли до магазину по вулиці Троїцькій та викрали 22 шуби. Збиток – більше 3 мільйонів гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області та оперативники Олександрівського відділення поліції встановили особу одного із зловмисників. Ним виявився 26-річний мешканець Запоріжжя.
Тривають заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання ще двох причетних до злочину осіб.

На сьогодні частина викраденого майна вилучена правоохоронцями.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 6621 крадіжку.

Нагадаємо, що працівники поліції затримали двох квартирних крадіїв у Шевченківському районі Запоріжжя.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large97

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 