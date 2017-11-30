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Запорізькі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві односельця

Деталі
листопада 30, 2017

Зловмисник під час конфлікту вдарив потерпілого по голові сокирою. Тіло загиблого він заховав в недобудованому господарському

приміщенні. Триває розслідування кримінального провадження.

 

19 листопада до Більмацького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області звернулась 34-річна мешканка селища міського типу Комиш-Зоря. Вона повідомила, що вже тривалий час не бачила свого 56-річного сусіда і місцезнаходження його невідоме.

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що останній раз зниклого чоловіка бачили 30 жовтня. Вжитими оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що безвісти зниклого чоловіка вбито. Підозрюваного у скоєнні злочину - 76-річного односельця потерпілого затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.
З’ясувалось, що 30 жовтня зловмисник з потерпілим разом вживали спиртні напої. Між чоловіками виникла сварка, в результаті якої нападник обухом сокири наніс удар по голові опоненту. Після цього він заховав труп загиблого в недобудованому господарському приміщенні.
Триває розслідування кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Загалом з початку року запорізькими поліцейськими 78 особам повідомлено про підозру у скоєнні умисних вбивств.

Нагадаємо, що працівники поліції закінчили досудове розслідування та направили у суд матеріали кримінального провадження стосовно раніше засудженого зловмисника, який позбавив життя та пограбував пенсіонерку в смт Веселе.

Відділ комунікації
поліції Запорізької області

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