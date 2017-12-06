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Запорізькі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві з необережності

Деталі
грудня 06, 2017

Працівники поліції затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві через необережність в Комунарському районі Запоріжжя.


3 грудня близько 10:00 біля одного з кафе на вулиці Дослідна станція у ході раптово виниклої сварки 49-річний чоловік штовхнув 67-річного запоріжця. Останній впав та вдарився головою об бетон. Потерпілого доставили до лікарні, де він помер.

 

На сьогодні підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (Вбивство через необережність). Санкція статті – до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 79 умисних вбивств.

Нагадаємо, що в Приазовському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм жінка-пасажир загинула, ще двоє пасажирок отримали тілесні ушкодження.

Відділ комунікації
поліції Запорізької області
      

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