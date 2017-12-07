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На Запоріжжі поліцейські затримали підозрюваного у тяжкому злочині

Деталі
грудня 07, 2017

Працівники поліції затримали зловмисника, який під час сварки спричинив тілесні ушкодження мешканцеві Енергодару. Останній

помер у лікарні. 6 грудня близько 6-ї години ранку до Енергодарського відділу поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні, куди був доставлений невідомий чоловік з тілесними ушкодженнями. Через деякий час потерпілий помер.

 

Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу потерпілого. Ним виявився місцевий мешканець 1955 року народження.

В одному з гаражів по вулиці Комунальній в місті Енергодар під час вживання спиртних напоїв та раптово виниклої сварки потерпілому спричинив поранення раніше засуджений чоловік 1963 року народження.
На сьогодні підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
У зловмисника вилучена зброя, яка направлена на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті - позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 20 тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками.

Нагадаємо, що поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві через необережність в Комунарському районі Запоріжжя.

Відділ комунікації

 поліції Запорізької області

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