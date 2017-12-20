На Запоріжжі поліцейські затримали ялинкових браконьєрів

Деталі грудня 20, 2017

Дільничний офіцер поліції затримав правопорушників, що вирубали 5 одиниць хвойних насаджень в одному з лісництв області. Відкрито кримінальне провадження. 15 грудня близько 18:30 до чергової частини Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернулась ліснича із повідомленням про те, що невідомі на території лісогосподарства одного з сіл району пиляють ялинки.

Дільничний офіцер поліції спільно з лісничою виїхали на місце події. Поліцейський встановив осіб, причетних до скоєння злочину та затримав їх. Ними виявились двоє місцевих мешканців 1984 та 1993 років народження. Молодший із зловмисників – неодноразово засуджений.

Встановлено, що скориставшись темною порою доби, чоловіки спиляли 5 пухнастих сосен. Речові докази вилучено.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з конфіскацією незаконно добутого.

Запорізька поліція звертається до громадян, якщо Ви стали свідком незаконної порубки лісових насаджень просимо повідомляти про правопорушення за телефоном чергових частин територіальних підрозділів поліції в Запорізькій області або за телефоном «102».

Нагадаємо, що в Мелітополі співробітники кримінальної поліції затримали громадян, які вимагали гроші у місцевого мешканця, а потім незаконно заволоділи його автомобілем.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області