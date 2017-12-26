На Запоріжжі поліцейські затримали підозрюваного у тяжкому злочині

Деталі грудня 26, 2017

Співробітники кримінальної поліції затримали зловмисника, який в Мелітополі під час сварки спричинив тілесні ушкодження місцевому

мешканцю. Потерпілий помер в лікарні. Триває розслідування кримінального провадження.

23 грудня о 17:35 до чергової частини Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від лікарів. До медичного закладу з тілесними ушкодженнями голови доставили 51-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм потерпілий помер в лікарні.

Під час слідчо-оперативних заходів співробітники поліції встановили, що близько 16:40 в супермаркеті на вулиці Гетьманській в Мелітополі після вживання спиртних напоїв між двома чоловіками виникла сварка. Під час якої зловмисник наніс потерпілому декілька ударів руками, останній впав та вдарився головою об стіну.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявися раніше незасуджений 27-річний мешканець Мелітополя. Підозрюваного затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

З початку року запорізькими поліцейськими по 22 кримінальним провадженням встановлені особі підозрювані у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками.

Нагадаємо, що поліцейські затримали запоріжця, який збув наркотики в Шевченківському районі.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області