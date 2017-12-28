Thursday, December 28, 2017
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Запорізькі поліцейські викрили лжемінера ломбардів

Деталі
грудня 28, 2017

Зловмисник в приміщенні ломбардів в містах Бердянськ та Мелітополь під загрозою застосування предмету ззовні схожого на вибуховий пристрій

заволодів грошима. Оперативники встановили особу та затримали підозрюваного.

 

24 грудня співробітники кримінальної поліції Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області затримали підозрюваного у скоєнні тяжких злочинів на території Бердянська та Мелітополя. 26 грудня раніше незасудженому чоловіку 1987 року народження судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Встановлено, що 16 жовтня близько 17:00 зловмисник зайшов до ломбарду по вулиці Праці в місті Бердянськ та передав співробітниці коробку, нібито з ноутбуком для застави. Відкривши її, жінка побачила предмет схожий на вибуховий пристрій. Погрожуючи його застосуванням, фігурант заволодів 23000 гривень та зник з місця події. Тоді співробітники вибухотехнічної служби провели перевірку та встановили, що в коробці вибухової речовини немає.
А 23 грудня підозрюваний скоїв аналогічний злочин в Мелітополі. Близько 15 години чоловік зайшов до приміщення ломбарду по проспекту Б. Хмельницького в Мелітополі, оставив коробку, в якій знаходився пристрій схожий на вибухівку. Погрожуючи його застосуванням зловмисник вимагав та заволодів грошима в сумі 800 гривень та втік.
На місці події працювали співробітники всіх екстрених служб. Під час огляду місця події вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Після злочину в Мелітополі зловмисник переховувався за місцем мешкання в Бердянському районі, де і був затриманий поліцією.
Тривають розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Загалом з початку року запорізькими поліцейськими 147 особам повідомлено про підозру у скоєнні розбійних нападів.

Нагадаємо, що працівники поліції затримали зловмисника, який у місті Кам’янка-Дніпровська викрав майно та незаконно заволодів автомобілем пенсіонера.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області

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