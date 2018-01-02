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Запорізькі поліцейські викрили крадія

Деталі
січня 02, 2018

До шести років позбавлення волі загрожує зловмисникові, який скоїв крадіжку в Пологівському районі.

31 грудня до Пологівського відділу поліції Головне управління Національної поліції в Запорізькій області звернувся 44-річний мешканець села Кінські Роздори. Невідомий в ніч з 27 на 28 грудня викрав з господарської будівлі два електроінструменти.

Працівники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний односелець потерпілого.

Підозрюваний раніше вже був засуджений та знаходився на випробувальному терміні за скоєння корисливих злочинів. На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (#Крадіжка). За санкцією інкримінованої статті зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування.

Всього за 2017 рік працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 5725 крадіжок приватної власності.

Нагадаємо, що працівники поліції затримали зловмисника, який у місті Кам’янка-Дніпровська викрав майно та незаконно заволодів автомобілем пенсіонера. https://goo.gl/TfXo8H

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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