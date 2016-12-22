Запоріжжя відзначило Міжнародний день арабської мови

Деталі грудня 22, 2016

18 грудня весь світ відзначав Міжнародний день арабської мови. Запоріжці могли долучитися до цього свята під час кількох культурно-масових заходів. У рамках святкування Дня арабської мови в Запоріжжі 16 грудня у Запорізькому національному університеті відбувся «круглий стіл». Справжнім культурним святом стало відзначення Дня арабської мови у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї.

Програма в музеї була надзвичайно насиченою та яскравою. Учасниками заходу стали вихованці Володимирівського навчально-виховного комплексу „Школа І-ІІІ ступенів - гімназія „Успіх” Запорізького району Запорізької області, представники арабської спільноти обласного центру, представники Запорізького обласного методичного центру культури і мистецтва, відвідувачі музею та учасники відомого гурту «БарабанZа». Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека презентувала виставку книжок письменників з арабських країн.

У залі, де зараз проходить виставка старовинних й унікальних інструментів, звучала арабська мова та східна музика. Президент Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані розповів:

-Починаючи з 2010 року, 18 грудня у світі відзначають Міжнародний день арабської мови. Саме цього дня ООН запропонувала заснувати свято для кожної з шести офіційних мов організації, однією з яких і є арабська. Сьогодні кількість людей, що говорять на арабській мові та її варіантах, становить близько 300 мільйонів чоловік.

Директор Арабського центру в Запоріжжі Аділь Тауді повідомив, що відзначення Дня арабської мови вже стало гарною традицією в обласному центрі – воно відбувається п’ятий рік поспіль. Адже чимало запоріжців цікавляться східною культурою, а гості з арабських країн готові щедро поділитися своїми традиціями, та культурними надбаннями.

Директор Українського державного центру міжнародної освіти МОН Олена Шаповалова зазначила:

-Ми інколи навіть не помічаємо, що нас оточує надбання арабської культури – цифри, якими ми користуємося, приказки, народна мудрість. Східні казки стають нашими улюбленими з раннього дитинства. Це багатство знань, яке коштує найдорожче. Знайомлячись із культурою інших народів ми стаємо багатшими, ми бачимо, що традиції бувають різними та цікавими. Спілкуючись з іншими народами, ми збагачуємо українську культуру.