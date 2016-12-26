Деталі грудня 26, 2016

Запорізький письменник, журналіст, дійсний член Всеукраїнської асоціації гумористів і сатириків «Весела Січ» імені Петра Ребра Пилип Юрик з нагоди свого 60-річного ювілею разом із друзями-митцями влаштував гарне свято на сцені Запорізького палацу культури «Орбіта».

У рамках підготовки до 100-річчя від заснування газети «Запорізька правда» відбувся творчий вечір, в якому взяли участь «веселосічовики», запорізькі письменники й усі, кого доля на різних етапах життя поєднала з ювіляром. Серед глядачів у залі були не лише друзі й колеги по перу, а й справжні поціновувачі красного слова й гарної пісні.

Голова Запорізької організації Національної спілки письменників України Володимир Віхляєв розпочав виступ із двох віршів Пилипа Юрика. Рядки одного з них («Мені здається: мій народ»), написаного в жовтні 1991 року, ніби відтворюють нинішню ситуацію в країні, адже в його фіналі звучить обнадійливий заклик:

«Розправить крила мій народ

І стане гордим птахом.

Вставай же, брате, і підводь

Україну із праху!»

- Ми звикли чути від ювіляра дивовижні, іскрометні, надзвичайно цікаві, непередбачувані, несподівані гумористичні образи, - зауважив Володимир Віхляєв, - але зараз ви почули вірш громадянського звучання, а ще Пилип - дивовижний лірик, у цій іпостасі ми його не звикли чути. Тож прочитаю ще вірш «Будь весною».

Письменниця Ганна Лупинос також наголосила, що Пилип Юрик - тонкий лірик. Відкрила вона його в цьому жанрі два роки тому. Відтак повідомила, що в поетичному турі І Міжнародного фестивалю-конкурсу «Співоча Україна», що відбувавсь у Запоріжжі й місті-побратимі Ашдод (Ізраїль), Пилип Юрик став переможцем і представлений у поетичній збірці переможців та лауреатів, виданій Запорізьким національним університетом.

А потім на сцену вийшов письменник Михайло Буряк, якого знають як гарного лірика й здивував усіх гуморескою, що написав із нагоди свята й поваги до ювіляра, з яким його поєднує творча співпраця протягом 15 років.

Окрасою ювілейного концерту став хор «Запорозькі козаки» під орудою Юрія Івченка, котрий розпочав урочистості піснею «За волю, козацтво!», написану в другій половині 90-х років минулого століття, що, знову ж таки, актуальна в світлі нинішніх подій російської агресії на Сході України й закликає боронити рідну землю:

«До бою, козацтво, до бою!

Не буде Вітчизна рабою!

Хоча і загинем, але на коліна

Не стане свята Україна!»

Прозвучали ще чотири пісні Юрія Івченка на вірші Пилипа Юрика – «На сторожі волі», «Лицарі України», «Дума про козацьку «чайку» й запальна «Козацька дозвільна». Співпраця поета й композитора розпочалася 1995 року, за цей час вони створили понад десять творів.

У ювілейному концерті звучали пісні й інших авторів на вірші Пилипа Юрика. Заслужений артист естрадного мистецтва України Анатолій Сердюк виконав пісню на власну музику «Сизокрила молодість», пронизану, за його словами, глибоким філософським змістом. Свої твори представили автори-виконавці Ольга Ліщук («Смарагдовий ранок», «Прости мені») й Олександр Стариковський («Конотоп» і «Ревнивий триптих»).

Тамара Розумна із Мелітополя має в репертуарі декілька гуморесок Пилипа Юрика, читала їх раніше на сцені палацу культури «Орбіта», але цього вечора заспівала українською (в перекладі Віри й Пилипа Юриків) відомий у 70-ті роки минулого століття хіт «Манчестер і Ліверпуль».

На творчому вечорі було багато гостей. Пилип Юрик як журналіст плідно співпрацює із Департаментом агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації, тож привітати ювіляра прибула заступник директора Департаменту Людмила Щербина й виголосила тепле привітання.

Щирі слова з нагоди ювілею Пилипа Юрика прозвучали в привітанні директора обласного методичного центру культури й мистецтв Запорізької обласної ради Оксани Герман.

Вітали винуватця свята також президент Всеукраїнської федерації українських бойових і традиційних мистецтв «Спас» Олександр Притула й кошовий отаман Війська Запорозького Низового «Запорозька Січ» Костянтин Рижов, вручивши грамоту й Почесну відзнаку Запорозького козацтва.

Олександр Притула наголосив, що чи не вперше читає зі сцени вірші Пилипа Юрика:

«Ростуть зі «Спасу» вої-патріоти,

Їм перемога світить у боях.

Бо Україна – мудрості криниця,

Козацький рід – міцний, неначе криця.

І майорить над нами синьо-злотий –

Із сонця і Дніпра – священний стяг».

- Ці слова з «Маршу запорозького звичаю «Спас», що належать Поляну-Пилипу Юрику (на музику їх поклав Євген Пасічник – Авт.), - сказав Олександр Притула, - надихають уже не одне покоління наших вихованців.

На сцену запросили старшого брата ювіляра Михайла Юрика, котрий приїхав із Дніпра й подарував власноруч вишитий до цього ювілею рушник.

Привітав ювіляра киянин, заслужений журналіст України, директор видавництва «Пошана» Анатолій Бас. Від Томаківської районної ради (Дніпропетровщина), редакції газети «Наш край» (колись «Радянське життя»), де розпочинався журналістський і письменницький шлях Пилипа Юрика, та районної ради ветеранів привітання виголосив журналіст Олексій Білий, із яким Пилипа пов’язує творча співпраця.

Звичайно ж, Всеукраїнська асоціація гумористів і сатириків «Весела Січ» не могла залишитись осторонь такого величного свята. Її кошовий Микола Білокопитов розповів, що універсал для Пилипа Юрика складали майже так, як запорожці писали листа турецькому султану, тож зачитав його без купюр – як писали й дописували творці веселого настрою.

Щиро вітали ювіляра веселосічовики, виконуючи його твори або ж адресуючи авторські з різними побажаннями. Народний артист України Іван Смолій виконав гумореску Пилипа «Даремний переляк». Народний артист України Юрій Бакум, котрий, як і Пилип Юрик, родом із Черкащини, підкреслив, що ювіляр – неперевершений перекладач науково-популярної літератури («Сказання про стародавні минувшини руські» - Авт.) та, здавалось би, важких для перекладу пісень таких авторів як Володимир Висоцький. А потім пан Юрій проспівав власну літературну пародію на вірші ювіляра.

Оріхівці також узяли участь в ювілейному концерті, майстерно читаючи твори Пилипа Юрика. Наймолодший веселосічовик Артем Чиж виконав гумореску-диптих («Дояр» і «Ваші права»), а лауреат багатьох всеукраїнських конкурсів читців естрадних творів Таміла Дейнега – байку «Городні дебати». Письменник Микола Білокопитов виніс на суд глядачів свій свіженький «Вірш про інтриганів». А Михайло Мішин привітав ювіляра арієтою «Слово жебрака», за яку він здобув минулого року першу премію у Всеукраїнському конкурсі читців імені Андрія Сови.

Завершив виступи веселосічовиків сам ювіляр Пилип Юрик, прочитавши вірші «Мамин хліб», «Кінь Сагайдачного» та гумореску «Барбос і сучка». Він подякував ведучим, лауреатам всеукраїнських конкурсів читців естрадних творів, культпрацівнику Тамарі Розумній та актору запорізького театру «Vie» Ростиславу Анасійчуку, всім учасникам концерту, а також дирекції будинку культури «Орбіта», яка надала приміщення для проведення творчого вечора.

Завершилось ювілейне дійство традиційною українською святковою піснею «Многая літа» у виконанні хору «Запорозькі козаки» й усіх учасників і глядачів.

Віра Середа