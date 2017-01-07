ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Деталі січня 07, 2017

На виконання вимог Закону України «Про культуру» ст.21 та з метою забезпечення реалізації Закону України від 28.01. 2016 року №955-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» 22 грудня в театрі проведено збори трудового колективу. На зборах було присутніх 216 працівників. На черзі денній головним питанням було висунення кандидатур (трьох осіб, які не є членами трудового колективу) для роботи в конкурсній комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу «Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім.В.Г.Магара» Запорізької обласної ради. До списку на голосування було внесено 7 кандидатур: Мороко В. В. директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, кандидат історичних наук, Пелюк С.О. директор Запорізького музичного училища ім.П.Майбороди, заслужений працівник культури України, Колб А.М. директор обласного театру ляльок, заслужений працівник культури України, Юрик П., член обласного відділення Національної Спілки журналістів України, Бойко О.І. голова Запорізької обласної організації профспілки працівників культури, Сурженко О.В. головний диригент Полтавського обласного драматичного театру, Шаламова Є.Б. член обласного відділення Національної Спілки журналістів України.

Переважною більшістю голосів до складу вищезазначеної комісії обрано:

- Мороко Владислава Валерійовича, директора Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації, кандидата історичних наук ( «за» — 140);

- Пелюка Сергія Олександровича, директора Запорізького музичного училища ім.П.Майбороди, заслуженого працівника культури України ( «за» — 152);

- Колба Анатолія Михайловича, директора комунального закладу «Запорізький обласний театр ляльок» Запорізької обласної ради, заслуженого працівника культури України ( «за» — 137).

За інші кандидатури «за» проголосувало:

- Бойко О.І. – 23

- Сурженко О.В. – 12

- Юрик П. – 2

- Шаламова Є.Б. – 51

Відповідні документи на обраних членів конкурсної комісії буде подано до Запорізької обласної ради.