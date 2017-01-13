Веселий Пан Коцький у сумному театрі

Деталі січня 13, 2017

Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара - сумний театр. У нього так багато звучних епітетів - «академічний», «музичний», «драматичний» - а він сумний. Це, звичайно, -моя суб'єктивна думка, і з нею можна сперечатися. Поки я сперечальників не знайшов. Знайшов однодумців. Напевне, я обертаюся не в тому середовищі. Намагався викликати на інтерв'ю директора театру Володимира Панькіна, але він від розмови ухиляється.

Телефонна розмова

- Володимире Миколайовичу, - кажу в телефон, - дайте мені, будь ласка, інтерв'ю!

- Інтерв'ю після свят, - відповідає Володимир Панькін.

- А коли у вас закінчуються свята?

Мовчання.

- У понеділок?

- У понеділок у театрі вихідний, - каже Панькін.

- У вівторок?

- Я не готовий відповісти.

- Я зателефоную у вівторок?

- Телефонуйте...

Звичайно, я подзвонив у вівторок і, право слово, не розраховував на те, що Панькін забажає зі мною розмовляти. Так і вийшло, я вислухав довгі гудки, трубку він не підняв. Зізнатися, ми знайомі багато років, і не маємо один до одного симпатії, але закони журналістського жанру вимагають альтернативної думки, і він, як головний носій альтернативної думки, міг би її висловити, і я б, клянусь, її опублікував слово в слово. Але він не побажав. І я розмірковую про театр майже на самоті...

Отже, чому театр сумний? Тому що - порожній! Дуже некомфортно сидіти в напівпорожньому залі, я б навіть сказав - страшно. Грати акторам на сцені за напівпорожнього залу теж, гадаю, - некомфортно. Тому грають так, що доводиться напружувати слух, щоб чути репліки. І стоять понуро в паузах, як статисти. Сумні актори з сумними глядачами.

Але глядач у нас вдячний - по закінченні вистави обов'язково плескає в долоні. І правильно робить - так влаштований театр - актори грають, глядачі аплодують. І я плескав, а як інакше?

Це ніяк не відображає якість продукту, оплески - це традиція. І якщо наприкінці вистави голосніше за всіх кричить «Браво!» начальник рекламно-інформаційного відділу театру Ірина Панькіна, то це теж ніяк не впливає на якість постанови або враження від неї, хоча б тому, що Панькіна - особа зацікавлена, займається рекламою театру. Займається професійно, за гроші.

Не маючи інтерв'ю з директором, беру з офіційного сайту театру слова, які нібито належать йому - в «Звіті про діяльність театру в першому півріччі 88-го театрального сезону». Звіт розташований на головній сторінці театрального сайту. Напевне, це важливо, раз - на головній.

«За перше півріччя театрального сезону забезпечено проведення 157 вистав, обслуговано 37,3 тисячі глядачів, здійснено 39 виїздів («малих гастролей») в міста і райони області, в повному обсязі виконано виробничо-фінансовий план», – сказано в звіті.

Я не зовсім розумію, навіщо потрібен такий звіт театру? У такому вигляді звіт? Головним показником роботи театру, як я розумію, є його слава! Його ім'я! Щоб гриміло в окрузі та далеко за її межами. Але - не гримить... і я переходжу до звіту.

Не знаю, чи враховувалися гастролі в кількості обслугованих глядачів, але навіть якщо їх не брати до уваги, а поділити 37,3 тисячі на 157 вистав, то вийде по 237 глядачів на одну виставу. У залі, де близько 700 посадкових місць! Може, у нас не театральне місто? Начебто - ні, нормальне місто. Є з чим порівняти. А порівнявши, хочеться запитати: чому на спектаклі, наприклад, приватного Нового театру - повний зал при ціні квитків 100-150 грн, а на спектаклі академічного бюджетного ім. Магара - в кращому випадку третина залу при ціні квитків 50-100 грн або взагалі 15-50 грн? За рахунок чого «в повному обсязі виконаний виробничо-фінансовий план»? І в чому виражається цей «виробничо-фінансовий план»? Шкода, що Панькін ухилився від інтерв'ю, він знає відповіді на багато запитань. А так доводиться шукати самому.

Я чесно намагався знайти відповідь на останнє запитання. І я його знайшов, проаналізувавши афішу і відвідування вистав. Усе просто - на спектакль Московського незалежного театру «Мужики не танцюють стриптиз» - повний зал! При ціні квитків 130-350 грн! Тобто, наш театр «виїжджає» на гастролерах!

Ну, як сказати, «виїжджає»... 20 млн грн на своє утримання театр отримує з бюджету. 2 млн грн - заробляє (цифри, зрозуміло, з неофіційних джерел). Заробляє, виходить, на гастролерах - на акторах, відомих публіці за російськими серіалами, наприклад, як у випадку з Московським незалежним. Одна справа бачити знайоме обличчя по телевізору і зовсім інша - на сцені, що називається - наживо! Глядачеві це подобається - бачити відомих акторів! Глядач на це піде! А мистецтво у нас - поза політикою, правда?..

Щоправда, Панькін на сайті театру наче пише: «Через культурні цінності - культурні об'єкти, яким є і наш театр, говоримо сьогодні про нашу національну самоідентифікацію. Академічний театр - це не «формальний статус», це - державотворча місія. Це історична місія нашого театру - зберігати рідну мову, національні традиції, утверджувати національні культурні пріоритети».

І далі: «Важливим професійно-творчим показником театральної культури є визначеність творчої позиції театру в його репертуарній політиці, цілісності художньої програми. Враховуючи важливість патріотичного виховання молоді, всіх категорій населення, згідно з репертуарним планом театру до річниці Незалежності України відбулася прем'єра театралізованого модерн-концерту «Єднаймось під прапором Свободи!» (режисер Віктор Попов, заслужений діяч мистецтв України). Модерн-концерт став однією з найяскравіших мистецьких подій у Запоріжжі до 25-річчя Незалежності України.

…Патріотичного направлення набули також тематичні урочисті заходи з нагоди Дня захисника Вітчизни, Дня Гідності і Свободи, уроки мужності, проведені спільно з обласним центром патріотичного виховання. Представники колективу, актори театру стали учасниками урочистих обласних заходів, мітингів, відкриття пам'ятних дощок загиблим воїнам».

Тепер виходить, що мистецтво - це політика. Я б навіть сказав «репертуарна політика». І театр активно займається пропагандою. Ось випустив директор Панькін на сцену Московський незалежний з героєм п'єси - офіцером російського спецназу і поїхав відкривати пам'ятну дошку загиблим українським воїнам. Тому що треба і «план виконати», і «історичну місію».

А я по наївності думав, що історична місія театру, будь-якого театру, полягає в тому, щоб його ім'я, ім'я цього театру - звучало голосно і самобутньо. І щоб глядач ходив на вистави саме цього театру. І вистави цього театру стають лауреатами фестивалів, адже за щось же отримують актори 7-8 тисяч гривень на місяць з кишені платників податків? І режисери отримують, і музиканти, і танцюристи, і співаки, і монтувальники сцени, і художники, і костюмери, і адміністрація, і рекламний відділ... І директор отримує - тисяч п'ятнадцять гривень? Двадцять? Мені, правда, цікаво - скільки? Це ж комунальне підприємство, а не приватна фірма? У кого запитати?.. Знаю, що непогано отримують в академічному, оскільки «академічний» - це вже стовідсоткова надбавка... А глядач на спектаклі не ходить, і лауреатами вистави не стають.

Коли це було в останній раз? У 2008 році запорізький (що символічно) «Тарас Бульба» номінувався на Національну премію ім. Шевченка? У минулому році «Пан Коцький» Віктора Попова (режисер) і Наталії Ігнатьєвої (автор) переміг інші казки на фестивалі «Січеславна»? Усе? Що ще можна згадати?

Можна згадати успішний творчий проект «П'ять хрещенських вечорів», Театр просто неба на о. Хортиця, Всеукраїнський театральний фестиваль «Данапріс», в якому за чотири роки його існування взяли участь театри з більш як 20 міст України та артисти з-за кордону. Згадати, тому що з приходом Панькіна в 2013 році це все зникло. Зникла навіть Художня рада в театрі, ніби й не було її. Навіщо вирішувати колегіально те, що хочеться вирішувати одноосібно?

Я не кажу, що ніхто нічого не робить. У театрі «за звітний період 157 вистав». 157! Хто їх бачив? Хто про них може щось сказати?.. Тому так сумно, браття?..

Нетелефонна розмова

Зателефонував знайомому артисту:

– Що у вас там за лист на підтримку директора, де 250 підписантів? Йому щось загрожує, раз його треба підтримувати?

– 215.

– Що 215?

– 215 підписантів… але це нетелефонна розмова…

У театрі кажуть про задушливу атмосферу. Кажуть небагато і пошепки. І зізнаються в тому, що говорити багато і вголос їм заважає страх звільнення. Адже тепер директор підписує з ними контракт. І ніхто не пояснить працівникам театру, що директор театру - не працедавець, а такий же найманий працівник, як і вони. Роботодавець колективу – облрада як засновник комунального закладу. І гроші платить акторам і режисерам теж не директор, а облрада - з кишені не директора, а платника податків, тобто - глядача, який оплачує утримання театру, куди, з якихось причини, не ходить.

Про це міг би розповісти профспілковий комітет працівників театру, але, боюся, і його скоро не буде. Як Художньої ради. У 2013-му, в рік приходу Панькіна до театру, театральний профком налічував 226 «бійців». До кінця 2016-го їх залишилося 140. Глава профкому Максим Ігнатьєв каже, що людей залякують і змушують писати заяви про вихід. І люди пишуть. Профспілковий комітет позбавили приміщення. В «його» кімнаті тепер інформаційно-рекламний відділ Ірини Панькіної. А профкому виділили стіл у відділі кадрів, який о 17.00 закривається на ключ. Голова Запорізької обласної організації професійної спілки працівників культури України Олена Бойко каже, що такого ставлення з боку адміністрації до профспілки, як у театрі ім. Магара, немає в жодному культурному закладі області? Я б запитав: «А в некультурному?» Але нема кого запитати...

Щось подібне відбувалося в Запорізькій обласній філармонії під керівництвом Володимира Панькіна - призначення на посади родичів, тиск на профспілкову організацію, сумнівні звільнення (пам'ятаєте, як 77-річний сторож стріляв у директора - відчайдушний вчинок), конфлікт з головним диригентом академічного симфонічного оркестру народним артистом України В'ячеславом Редею. Колектив філармонії тоді висловив недовіру директору Панькіну, написав листа до Департаменту культури на підтримку В'ячеслава Реді. У підсумку Володимир Панькін позбувся посади директора філармонії. Але отримав посаду директора театру. Тепер колектив театру ім. Магара підписує листа на підтримку директора Панькіна. Чому? З ким у нього конфлікт?

Може, просто тому, що в лютому обласна рада буде підписувати новий контракт з новим директором обласного академічного музично-драматичного театру. І Володимир Панькін бажає бути цим новим директором. Або - не бажає? (Знову нема кого запитати.)

Це загадковий лист – начебто він є і начебто його немає. Кажуть, що з 250 працівників театру його підписали 215 осіб. Це багато. Така підтримка дорогого вартує. Це, може бути, «козирна карта» в призначенні нового директора. Але знаєте, що я вам скажу: у Путіна - теж 86 відсотків підтримки, але, на мій погляд, - це паршива підтримка.

Альтернативна думка - з сайту театру: «Ефективна організація роботи керівного складу театру дозволила вибудувати чітку систему організації творчого та виробничого процесів. Усі форми і методи роботи було направлено на формування стабільності у трудовому колективі, поліпшення соціальних умов, моральне та матеріальне заохочення працівників». І, як би, підпис: «Директор театру, заслужений працівник культурі України Володимир Панькін».

Чудові слова про моральне та матеріальне заохочення. Навіть не знаю, чим закінчити... Хоча... Ось знайшов відгук театрознавця Алли Підлужної про фестиваль «Січеславна»: «Музична казка «Пан Коцький» Н.Ігнатьєвої (режисер В. Попов) театру ім. В. Магара вразила свіжістю підходу до класичного матеріалу українською народною казкою. Дія переноситься в гуцульський край... пропонується казка з відомим сюжетом, але вона здатна захопити фантазією постановників. Інтрига тримає в напрузі, що ж за страшний звір - цей Коцький? Всі лісові мешканці, під керівництвом чарівної Лисички несуть Коцькому їжу і питво. Залякані, вони особливо не замислюються над очевидними речами. Асоціації зрозумілі дорослим глядачам... з мудрими висновками...»

(Якщо Володимир Панькін забажає відповісти на статтю, гарантую, що його відповідь буде тут же опублікована в газеті без купюр.)



Микола Михайлов, «Запорізька правда»