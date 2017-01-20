Володимир Магар: «Театр повинен грунтуватися на таланті»

Деталі січня 20, 2017

У світлі останніх скандальних подій, що розгорнулися навколо Запорізького академічного українського музично-драматичного театру імені Володимира Герасимовича Магара (про це наша газета писала у минулому випуску «Веселий пан Коцький у сумному театрі, автор М.Михайлов), нам вдалося поспілкуватися з його сином Володимиром Магаром – видатним українським режисером, Заслуженим діячем мистецтв України, Кавалером ордена „За заслуги”, нагородженим медаллю Леонардо да Вінчі Італійською академією наук „За досягнення у розвитку мистецтва в ім`я майбутнього”.

Розмова була не тільки про болючий для театральної громадськості Запорізької області конфлікт, а в більшій мірі – про подальший розвиток українського театру, в цілому, і академічного театрального мистецтва у Запоріжжі, зокрема. Володимир Володимирович поділився власним баченням долі головного театру Запорізького краю.



- Володимире Володимировичу, крім того, що наш театр носить ім'я Вашого великого батька, що ще Вас із ним пов'язує?

- Саме мій батько, а точніше, той факт, що саме він колись керував цим театром, це є корінь, який мене пов'язує з ним. Я дуже добре пам'ятаю, як був маленьким, і батько частенько брав мене з собою на роботу. Я бував на репетиціях, я вдихав це повітря, я фактично виріс і відбувся як особистість в цьому театрі.

Ось кажуть, російськомовне місто, тому люди погано ходять до театру, де йдуть вистави українською мовою. Але я дуже добре пам'ятаю, які тут збиралися аншлаги, які потужні тут були вистави! Це була дуже потужна трупа, і я пам'ятаю ці гастролі в Москві, де люди не знали української мови, але там були аншлаги. Я дивувався тоді, що під час вистави люди в залі розмовляли між собою, питав про це у батька. А він відповів: «Не хвилюйся - це вони перекладають один одному».

Упевнений, причина напівпорожніх залів сьогодні не в тому, що вистави йдуть не російською, а українською мовою. Сьогодні справи йдуть так сумно саме тому, що театр багато втратив у творчому плані - втратив творчий момент, який, власне, і визначає репертуарний академічний театр.

Мій батько завжди говорив, вистави треба ставити так, щоб навіть японці, не знаючи нашої мови, могли зрозуміти, що відбувається на сцені. Тому думка, мовляв, причиною порожніх залів сьогодні є українська мова, помилкова.

Звичайно, я спостерігаю за цим театром, стежив за його розвитком навіть тоді, коли він не носив ще ім'я мого батька, тому що він був близький мені. Під час перебування головрежем мого батька там був директор Олександр Бураковський. І всі говорили: це дивовижний тандем директора і художнього керівника. І виходило все, тому що директор не втручався в творчість. Адже тон в театрі повинен задавати художній керівник - головний режисер, і все повинно бути підпорядковане творчому процесу. І в ті часи було дуже вдале поєднання: батько був лідером, а Бураковський займався господарськими справами. Якщо ж директор починає позиціонувати, що він все знає, і контролює творчість, то поруч з таким директором повинен бути абсолютно безвольний, безхребетний художник, який підпорядковується і дозволяє йому визначати всю творчу політику в театрі. І це вже що-завгодно, тільки не театр.

Якщо за щасливим збігом обставин такий директор виріс в театрі, то ще є надія, що в театрі можуть будути реалізовані відповідні творчі процеси. Але якщо в цій сфері намагаються керувати малоосвічені в театральному мистецтві люди, це вже катастрофа.

Сьогодні я відчуваю серйозні хвилювання за цей театр і розчарування, що вже немає того театру, яким він раніше був. Жалюгідна, жалюгідна історія сьогодні відбувається в театрі імені Магара.

Дивно, що він все-таки зміг відродитися після шестирічного простоя, пов'язаного з зупинкою на капітальний ремонт. Думаю, це заслуга Валентина Слонова, колишнього директора, він це зумів зробити. Але його звільнили з посади по волі, нині покійного, губернатора Олександра Пеклушенка наприкінці 2013 року. (Тоді ж колективу театру був представлений новий директор - Володимир Панькін.- Авт)

Зараз, на тлі туги і розчарування, все-таки є надія, що з театром все ж має статися щось гарне. Адже почався процес призначення нового керівника.

- Відносно недавно тут проходив і конкурс на головного режисера. Чому Ви не стали в ньому брати участь, якщо так дбаєте про цей театр?

- Так, мене багато хто про це запитує. Тим більше, що я зі своїми регаліями і досвідом роботи, у мене величезний стаж - я 15 (!) років керував театром, думаю, моїх заслуг було досить, щоб перемогти в цьому конкурсі. Але навіть якщо б була стовідсоткова ймовірність того, що я проходжу на посаду головрежа, я не захотів. Я просто не хотів працювати з таким директором. Я просто не зміг би працювати, не зміг би працювати з непрофесійним людиною в театрі. Він може бути завгоспом якогось сільського клубу, але аж ніяк не директором академічного театру. Я вважаю, що ця людина корупціонер, у мене є досить доказів того, що він займається корупцією, і мені прикро, що про це все місто знає, і актори знають це, але всі мовчать. Тому що він свої справи робить грамотно - грамотно, але нечесно. А в театрі так не можна! Театр повинен нести приклад чесності і порядності для виховання громадянської позиції жителів міста і області. Адже театр Магара - найпотужніший об'єкт культури в регіоні.

Але всі знають, що тут продукується брехня. Зокрема, щодо родинних стосунків працівників театру на ключових посадах, на яких вони за Законом про боротьбу із корупцією не можуть працювати як його родичі.

І я хочу підкреслити, коли мова заходить про мораль, то всім очевидно: така поведінка керівника аморально, адже це все підлаштовано.

Не можна керувати установою культури в місті, маючи такі низькі моральні якості. Так, він просто шахрай, шулер, який успішно підтасовує карти, і у нього в рукавах завжди є ще якісь додаткові карти. Ось тому я не хочу працювати головним режисером в такому театрі, де керує такий директор.

Якби я став зараз тут головним режисером, у мене б вже занадто багато сил пішло б не на творчість, а на війну з ним. Він би просто не дозволив мені створити тут нормальний репертуар, відродити повноцінний репертуарний театр. Він продовжував би робити те, що робить уже три роки, - руйнувати театр.

Адже в театрі обов'язково повинен бути творчий смак, відчуття магії театрального світу. А нині діючий директор організовує склоки. Він думав, що я буду брати участь в цьому конкурсі, і бігав обливав мене брудом: розповідав усім, що я якийсь злочинець, трохи в тюрму не сів. Але якби він про це написав у пресі, я б на нього в суд подав. Тому і не писав, - боягуз. Ну, по-перше, скажіть як можна сина людини, який заснував театр, сина, який ставив тут свої вистави, обливати таким брудом, нести таку нісенітницю! Я ж ніколи такими речами не займався. Але він-то судить по собі, він думає, що всі навколо злодії А хто так думає, - зрозуміло. У шахрая гальм немає. Тому, хто створив мале зло, ніяке інше не здасться великим. Так і далі піде, так буде і потім. І що тоді буде з театром ?!

У мене є зв'язок з акторами. Я багатьох знаю в цьому театрі. І я дізнався, що скликаються загальні збори на підтримку нинішнього директора. Ось бачите, він вже застосовує адмінресурс! І виходить, що якщо, скажімо, Кравченко, Денисенко, будь-який інший претендент на посаду буде з ним змагатися, то у нього вже немає шансу, оскільки чинний директор вже «заручився підтримкою колективу». А фактично він примусив весь колектив голосувати на свою підтримку, оскільки мав на руках потужний аргумент - контракти з усіма артистами працівниками театру. А те, що він вміє користуватися такими аргументом, - це всім відомо. Адже він прибрав дуже професійного завідувача трупою. Це була людина професійна і внутрішньо незалежна від такого директора. Звільнив, навіть всупереч здоровому глузду, щоб іншим не кортіло мати власну думку. А тепер він усім розповідає, що колектив сам зібрав збори і сам виявив бажання його підтримати - всі поголовно підписали лист на його підтримку. Якби я був керівник обласної ради, якому підпорядковується театр, і дізнався, що директор організував такі збори, я б негайно його відсторонив від виконання служюових обов`язків.

Крім того, його шулерство полягає ще і в тому, що розповідає, мовляв, його підтримують флагмани українського театру. Я знаю тих людей, яких він називає, особисто. І насправді вони навіть і не знають про його існування. Тому що він «нуль» в театральному світі. І це все говорить про способи його роботи - шахрайство. Але якщо він зараз, не дай Бог, на кілька років відразу стане керівником цього театру, то цю установа культури краще відразу ж закрити. Він розбещує колектив своїм тиском. Він «нахиляє» людей, які від нього сьогодні серйозно залежать. Я думаю, що про це має знати керівництво обласної ради, депутати, про це повинні знати всі люди. Актори, звичайно, сьогодні демонструють йому підтримку, але не тому, що його люблять, а тому, що бояться залишитися без робочих місць, нагадую, у нього в руках їх контракти.

Але не всі його підтримують, хоча відкритий протест висловлюють деякі. Адже завжди сміливі люди залишаються у меншості, тому що не всі можуть бути героями. Але я навіть не засуджую тих акторів, які, я знаю, ненавидять такого директора, але підписалися за нього. Повторюю, не всі можуть бути героями. Господь Бог не всіх просить бути героями!

І ось ще один момент. Так, фундатор цього театру - Володимир Герасимович Магар (незмінній керівник з 1936 по 1965 рік.- Авт.), мій батько, але не в цьому справа. Ще в ті часи коли театром керували Михайло Захаревич, інші театральні діячі, тут була хороша традиція: на ювілеї, на якісь знакові дати приїжджали на цвинтар - на могилу батька, привозили молодих артистів, ростили їх на тому досвіді, який залишив по собі, на тій пам'яті, яку залишив по собі Магар.

А сьогодні я бачу повне забуття: на цвинтарі запустіння, вже і дошку зняли з будинку, в якому жив мій батько, мені сказали, що вона десь в театрі валяється. Адже це все виходить від керівника. А цій людині наплювати на минуле, на славне минуле театру. І ось ще, це звичайно дрібниця, але все ж, все життя в кабінеті директора театру висів портрет його фундатора Магара. Тепер новоспечений директор його зняв. Ну звичайно, навіщо йому, адже нині це він - цар. І тепер там висить якась бездарна, позбавлена смаку картинка, таких же позбавлених смаку фіранок він навісив і по всьому театру.

І якщо залишити його керувати театром після всього, що він накоїв, - а список цих, м'яко кажучи, неславних справ дуже великий (!), - це буде гуманітарна катастрофа.

- Яким Ви бачите керівника в цьому театрі? Якими мають бути його основні професійні характеристики і людські якості?

- По-перше він повинен бути людиною, яка вийшла з театру, буквально кажучи, виріс, а не прийшов невідомо звідки, повинен мінімум 10 років віддати театру. Не обов'язково цьому, будь-якому іншому, але неодмінно обертатися в театральному середовищі, вбирати цю атмосферу. По-друге, він повинен знати своє місце в театрі, повинен розуміти, що в театрі панує творчість, і лідер тут - головний режисер або художній керівник, не має значення, як вже це буде називатися. По-третє, це повинен бути продюсер, який художнього керівника або головного режисера повинен в буквальному сенсі носити на руках, забезпечувати йому режим, що максимально сприяє творчості, тоді це буде Театр. Не повинен театром керувати просто господарник, навіть якщо він хороший господарник.

Комісія, яка буде вибирати керівники театру, а я дуже сподіваюся, що знайдеться хтось ще, крім нині чинного директора, і подасть свої документи на конкурс, повинна б враховувати всі ці моменти.

Але одне можу стверджувати: хто б інший не прийшов, гірше, ніж з нинішнім директором, в театрі не буде ніколи. Але якщо він все ж виграє, я прогнозую, що через 5 років від театру нічого не залишиться.

- Якщо говорити про творчість, особливо з урахуванням того, що театр, його трупу Ви добре знаєте, який репертуар у нього повинен бути? З якою скорострільністю повинні виходити прем'єри? Куди він повинен гастролювати?

-Це, як правило, поганий театр, якщо в ньому кожен місяць виходить прем'єра. Це дурниця. Це означає тільки одне: в театрі немає творчого процесу, це антрепризна форма, а не репертуарний театр. Чому аншлаги на антрепризі? Та не тому, що це якісний продукт, а тому, що що там зірки. Але разом з тим, якщо кожен місяць прем'єра, то можна дуже добре рапортувати. Але якщо вести мову про серйозне театральне мистецтво, то максимум 4-5 вистав тут має виходити в сезон, хороших, якісних вистав, а не 12-13 (!), чим завжди пишаються погані директори.

Я дуже багато бачив, я багато пройшов: брав майстер-класи у Пітера Брука, у Марка Захарова, товаришував з Богданом Ступкою. Я знаю театр зсередини і розумію, якщо театр видає в місяць по прем'єрі, то це - халтура. Треба брати не кількістю, а якістю. А у запорізькому театрі Магара сьогодні, на жаль, немає творчого процесу. Саме творчим процесом славиться репертуарний театр, в процесі якого молоді актори набираються майстерності від акторів середнього і старшого покоління. Сьогодні театр перетворюється в так звану фабрику з виробництва постановок: декорація з одного спектаклю подорожують по всім іншим, і глядач, приходячи на різні спектаклі, бачить в них елементи, а часом і цілі конструкції, які стосуються абсолютно інших постановок. Але це ж адже пошло! Не можна з театром так поступати! Насправді театр - це ж магія! І в цьому є якась містика, коли театр, його сценічний простір не прощають подібного ставлення. Театр починає чинити опір і знищувати тих, хто його намагається пограбувати. А коли людина починає чинити опір, щоб театр його не викинув, то робить ще гірше.

В наш театр керівником повиннна прийти людина, яка хоче не просто гроші на ньому заробляти, а виведе його в число кращих в Україні, зробить широко відомим за кордоном. Новий директор повинен бути впевнений в цьому сам і переконати всю трупу. Він повинен мати всі зв'язки в театральному світі, щоб залучати до співпраці авторитетних майстрів. І зрозуміло, що це можна зробити тільки на особистих зв'язках. Тобто людина, яка буде в подальшому керувати нашим театром, повинна бути не просто вхожою і прийнятою, а ще й мати авторитет у колі театральних діячів України та зарубіжжя. При такому директорові будуть і хороші режисери, які будуть ставити гарні вистави. Можливо, і я поставлю і ще не один спектакль в нашому театрі.

-Якщо розвивати далі тему вдосконалення творчого процесу, на чому повинен грунтуватися театр, його репертуар?

- Театр повинен грунтуватися на таланті, а репертуар - на класиці. Серйозні театри повинні ставити класику, як робив, світлої пам'яті Сергій Данченко, як ставив мій батько Володимир Магар. Це були цілі полотна! Які гарні вистави він ставив! Які декорації! Я пам'ятаю, як глядачі аплодували на декорації !!! Які художники тоді були! Репертуар повинен бути красивий, спектаклі повинні бути гарні. Я, наприклад, - за класику. Класика - це потужно. Сучасна драматургія - вона непогана, як молоде вино. Його вже можна випити, але ... А класика - це старовинне, витримане вино. Вона випробувана століттями і все-таки актуальна, тому що в ній є величезна космічна сила! Це дивовижно! Це щось фантастичне! Тому, звичайно ж, я хотів би бачити на сцені нашого театру класику.

- Яку конкретно класику? Які конкретно твори Ви хочете поставити на сцені нашого театру?

- Перше, що б я поставив, це Булгакова «Кабала святош». Хочу поставити українську класику: щось про Запорозьку Січ. Знаю, в театрі були вистави під відкритим небом. А мені хотілося б і на сцені поставити. У батька був прекрасний спектакль- називався «Там, де Тиса шелестіла». Це було видовище неймовірне! Справжній український театр, така краса! Це не шароварщина, а справжня шекспірівська сила в ньому була. Ось «Украдене щастя» - така ж фантастична річ. Я б поставив! Це справжній Шекспір.

З чого починається виховання актора і нівелювання розпусти? Коли береться хороша п'єса і з акторами починається творчий процес. Я ж працював з цією трупою. Починається все в'язко, неспішно, але поступово актор розгойдуються, залучаються до процесу, набирають повну силу. Адже актори зможуть зробити хороші вистави, якщо їм створити для цього умови, якщо працювати над виставою, якщо стежити за сценами в ньому. Але якщо кожен місяць видавати по прем'єрі, то навіть хороші актори втрачають свій навик

Так, зараз рівень акторської майстерності у представників трупи театру розбалансований, відповідно, у театру немає стилю: цей спектакль чимось краще, цей трохи гірше. Але немає єдиного почерку у театру. Почерк театру це так: випадково побачив уривок вистави і навіть не знаєш напевно, хто це, але чітко можеш зрозуміти, якого театру це постановка. Нашому ж театру поки ще дуже не вистачає свого стилю, свого почерку. Для їх вироблення повинні мати місце повне взаєморозуміння і дуже потужна зв'язка між директором і головним режисером.

- Яких режисерів, на Ваш погляд, слід ангажувати в наш театр? І хто, який керівник театру може їх сюди ангажувати?

- Театру потрібні класні режисери. І залучити їх до співпраці зможе аж ніяк не нині діючий, це вже точно.Я думаю, варто було б запросити Віталія Малахова. Він - класний режисер, Майстер! Він у мене в театрі поставив «Самогубця» Ердмана. Прекрасно, я вам скажу, поставив! Варто було б запросити на постановки і Андрія Білоуса, художнього керівника Молодого театру в Києві. Він ставив у мене дипломний спектакль Насправді не так вже й багато в Україні хороших режисерів, яких варто було б запрошувати в наш театр.

- А кого із зоряних акторів можна було сюди ангажувати, скажімо, для підняття бойового творчого духу акторів в місцевій трупі?

- Я з такою позицією не згоден, в корені не згоден. Так можна звикнути і стати ледарем. Ось як добре: взяв зірку, ура! - глядач пішов, можна розслабитися і не напружуватися ... Насправді, треба піднімати рівень театру. Ось мій батько не брав нікого з боку. У сенсі, не запрошував зірок зі званнями, а вирощував їх у своїй трупі. І це була найкрасивіша трупа в Україні, це була реальна міць. Я пам'ятаю всіх на прізвище, але ж коли батька не стало, мені було всього 12 років, та я їх дуже добре пам'ятаю. Це ж був просто якийсь Голлівуд: такі красені Олексій Петренко, Микола Гринько, інші! Потім вони стали зірками. Це він виховував з них зірок. І більш того, я вважаю це принизливим для артистів місцевого театру - брати в трупу «імена». Якщо взявся ставити якийсь спектакль і притягнув зірку з Києва на головну роль, це насправді принижує акторів. А вони не гідні такої долі.

-А де ж їм побачити хорошу гру? На чому вчитися?

- Звичайно, треба виїжджати з гастролями. Треба робити хороший репертуар і їхати до Києва, треба їхати в Європу. Зараз дуже благодатний час - в Європі чекають і хочуть бачити український театр. Я знаю, що інші театри зараз дуже активно виїжджають за кордон. Ось театр імені Франка дуже активно гастролює в Європі. До речі, ця прекрасна трупа з успіхом виступала і в моєму театрі. У нас дуже родинні стосунки склалися, і ми виїжджали на гастролі і показували свої вистави на сцені театру Франка в Києві.

Треба акторів запорізьких розворушити, потрібні творчі відрядження, повинні бути фестивалі, адже в Запоріжжі до недавнього часу був прекрасний театральний фестиваль «Данапріс». Потрібно відновити! Це дуже здорово! Це допомагає розвиватися творчому процесу. Таке місто як Запоріжжя обов'язково повинно мати свій театральний фестиваль. Обмінні гастролі потрібно організувати. Я думаю, в наш театр обов'язково приїдуть хороші трупи, на таку шикарну сцену захочуть вийти і європейські театри. Але треба відновити сценічну техніку, техніка в театрі дуже погана. Коло на сцені - не працює! А фіраночки розвішувати - це все не те, театр - це ж не будиночок Мальвіни. Треба налагодити звук, звук у театрі жахливий ... Я ж бачу, що сценічна техніка розвалюється, звук поганий, а дирекція не бачить вже стільки років! Ну куди це годиться !!!

Довідка «ЗП»

Магар Володимир Герасимович (1900-1965) - видатний український актор і режисер, «Народний артист СРСР», фундатор Запорізького обласного музично-драматичного театру та його беззмінний керівник з 1936 по 1965 роки. Він рішуче відкинув малозначущі, «прохідні» вистави, цілеспрямовано і послідовно формував репертуар театру в героїко-романтичному напрямку, приділяючи увагу і класичним, і сучасним п'єсам. Масштабне мислення, увага до деталей, вміння «оживити» п'єсу, майстерність актора і талант організатора — всі ці риси були властиві Магару-режисеру. Він тяжів до широких полотен в реалістичних декораціях і з багатолюдними народними сценами, але при цьому ретельно вибудовував ролі, навіть епізодичні та безсловесні. Здійснив понад 80(!) постановок, значимість і художню вартість яких важко переоцінити.

Магар Володимир Володимирович (1951 р.н.) - син Володимира Герасимовича, театральний режисер, випускник Київського театрального інституту ім.Карпенка-Карого(1981 рік), майстерня Володимира Неллі, навчався у Пітера Брука та Марка Захарова, режисер зі світовим ім`ям, нагороджений медаллю Леонардо да Вінчі, італійською академією наук „За досягнення у розвитку мистецтва, в ім`я майбутнього”, „Заслужений діяч мистецтв України”, кавалер ордену „За заслуги” , з 2000-року – художній керівник Севастопольского академічного російського драматичного театру імені А. В. Луначарського. Під його керівництвом театру було присвоєно звання „Академічний”. Йому вдалося зібрати унікальну трупу артистів, сформувати якісний репертуар, організувати команду фахівців своєї справи, і створити неповторну театральну атмосферу, таку як у кращих Європейських театрах. За відомих причин залишив посаду і переїхав до Києва.

Соломія Настороженко