Ціна Незалежності у розповідях учасників визвольних змагань

Деталі січня 27, 2017

У Запорізькому обласному краєзнавчому музеї відбулися круглий стіл „Ціна Незалежності” з нагоди відзначення на регіональному рівні 100-річчя Української революції 1917-1921 років та відкриття виставки „Від Соборності до Незалежності”.

У роботі круглого столу взяли участь директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації Владислав Мороко, начальник управління внутрішньої політики обласної держадміністрації Олександр Зубченко, директор Запорізького обласного краєзнавчого музею Михайло Мордовський, історик та громадський діяч, завідувач кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету, доктор історичних наук, професор Федір Турченко, громадські діячі Олександр Білоусенко (народний депутат України 1-го скликання), Костянтин Лямцев (голова міського відділення Народного Руху України) та інші учасники боротьби за Незалежність України у період кінця 1980-початку 1990 років.

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації Владислав Мороко зазначив:

- Можливо, комусь здається, що боротьба за Незалежність – це давні події, але це наша сучасність. Краєзнавчий музей п’ять років працював над тим, щоб зібрати матеріали про події недавніх років у нашому краї. Сьогодні ми можемо побачити людей, які живуть поруч, вели нашу країну від Соборності до Незалежності, боролися й борються за Незалежність України. Ще раз хочеться наголосити, що всі визвольні змагання починаються з культури.

Начальник управління внутрішньої політики обласної держадміністрації Олександр Зубченко повідомив про план обласних заходів із відзначення 100-річчя Української революції 1917-1921 років, відзначив, що визвольні змагання за Незалежність в нашій області були і в Мелітополі, Бердянську, розповів про роль селянського повстанського руху.

Завідувач кафедри Запорізького національного університету Федір Турченко наголосив на необхідності заохочування молоді до вивчення новітньої історії країни. Олександр Білоусенко надав до експозиції виставки свої знаки народного депутату України 1-го скликання (один на фоні червоного прапору другий – на фоні жовто-блакитного).

Голова обласного об'єднання Народного Руху України Костянтин Лямцев подарував до фондів музею два жовто-блакитні прапори, які були центром виставкової експозиції – прапор, який очолював колонну довжиною 10 кілометрів з тисяч людей під час святкування у Запоріжжі 500-річчя українського козацтва 5 серпня 1990 року, другий – перший український прапор, піднятий над головною адміністративною будівлею обласного центру 27 серпня 1991 року.

Про справжній вибух патріотичних емоцій під час проведення в Запоріжжі Всеукраїнського фестивалю національної молодіжної музики „Червона Рута” у 1991 році розповів запорізький співак та композитор Анатолій Сердюк, якому голова Народного Руху України В’ячеслав Чорновіл тоді, після виконання пісні „Вставай, Україно!”, подарував особистого годинника. Фестиваль завершився 18 серпня на підйомі національних та патріотичних настроїв, а 19 серпня стався „путч ГКЧП”.

Нагадаємо, в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї йде велика робота із дослідження та фіксування подій новітньої історії - діє перша в Україні експозиція, присвячена Революції Гідності та війні, що триває: у 2014-2015 роках були оформлені постійно діючі виставки „Майдан – початок незалежності”, „АТО: війна за незалежність”. Матеріали про боротьбу за Незалежність України в період у 1980-і 1990-і роки про дії, вчинки та мужність наших сучасників також увійдуть до фондів, повідомив директор Запорізького обласного краєзнавчого музею Михайло Мордовський.