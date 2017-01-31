Увага! 88-й театральний сезон!

1 середа 18.00 М.Рогожин “Леді Гамільтон” романтична історія кохання на дві дії тривалість 2 год. 30 хв.

3 п'ятниця 18.00 “Штраус-концерт” вистава-концерт на одну дію Тривалість 1 год. 30 хв.

4 субота 18.00 Прем'єра сезону Я. Стельмах «Любов у стилі бароко» комедія на дві дії тривалість 2 год. 30 хв.

5 неділя 12.00 У театр всією родиною С.Прокоф'єва, Г.Сапгір “Кіт у чоботях” музична казка за мотивами твору Ш.Перро тривалість 1 год. 00 хв.

18.00 І. Нечуй-Левицький “Кайдашева сім'я” трагікомедія на дві дії перед початком вистави грає симфонічний оркестр театру тривалість 2 год. 30 хв.

7 вівторок 18.00 О.Островський “Шалені гроші” комедія на дві дії тривалість 2 год. 30 хв.

8 середа 18.00 Г.Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці» музична комедія на дві дії тривалість 2 год.

9 четвер 18.00 Г.Горін “Тев'є-молочник” народна драма на дві дії за мотивами творів Шолом-Алейхема тривалість 2 год. 50 хв.

11 субота 15.00 Мала сцена “Я полюбила Вас, Анна Ахматова...” моновистава актриси Тетяни Єрентюк тривалість 1 год. 10 хв.

18.00 Прем'єра сезону Т. Іващенко “Замовляю любов” історія, яка може статися з кожним перед початком вистави грає симфонічний оркестр театру тривалість 2 год. 30 хв.

12 неділя 12.00 У театр всією родиною Ш.Перро «Попелюшка» музична казка тривалість 1 год.

18.00 Прем'єра сезону Л. Корсунський “Подруга життя” комедія на дві дії перед початком вистави грає симфонічний оркестр театру тривалість 2 год. 30 хв.

14 вівторок 18.00 Вечір оперети “Сад кохання” тривалість 1 год. 30 хв.

15 середа 18.00 Б. Лепкий Інсценізація Є. Головатюка, В. Селезньова “Гетьман Мазепа” драма на дві дії тривалість 2 год. 30 хв.

16 четвер 18.00 А. Курейчик “Обережно — жінки!” французька комедія на одну дію тривалість 1 год. 30 хв.

17 п'ятниця 18.00 В. Константинов, Б.Рацер “Ах, вищий світ!” мюзикл на дві дії за мотивами п'єси Ж.-Б. Мольєра "Міщанин-шляхтич" тривалість 2 год. 20 хв.

18 субота 15.00 Мала сцена Д.Фо, Ф.Раме “Я чекаю тебе, мій любий...” моновистава актриси Тетяни Лещової тривалість 1 год. 10 хв.

18.00 А.Крим “Жага екстріму” нєдєЦкіє розваги на 2 дії перед початком вистави грає симфонічний оркестр театру тривалість 2 год. 30 хв.

19 неділя 12.00 Прем'єра сезону А. Ліндгрен “Пеппі Довгапанчоха” вистава для дітей на одну дію тривалість 1 год. 00 хв.

18.00 М. Гоголь “Одруження” цілковито неймовірна подія на дві дії перед початком вистави грає симфонічний оркестр театру тривалість 2 год. 30 хв.

24 п'ятниця 18.00 В. Дельмар “Далі - тиша” драма на дві дії тривалість 2 год. 30 хв.

25 субота 15.00 Мала сцена “Марина” моновистава актриси Тетяни Єрентюк тривалість 1 год. 10 хв.

26 неділя 12.00 У театр всією родиною Н. Ігнатьєва “Пан Коцький” музична казка за мотивами українського народного твору тривалість 1 год.