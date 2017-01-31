Tuesday, January 31, 2017
    .
    • .

Увага! 88-й театральний сезон!

Деталі
січня 31, 2017

Репертуар Запорізького академічного обласного українського  музично-драматичного театру ім. В.Г.Магара  на лютий 2017 р.

1

середа

18.00

М.Рогожин

“Леді Гамільтон”

романтична історія кохання на дві дії

тривалість

2 год. 30 хв.

3

п'ятниця

 18.00

“Штраус-концерт”

вистава-концерт на одну дію

Тривалість

1 год. 30 хв.

4

субота

 18.00

Прем'єра сезону

Я. Стельмах

«Любов у стилі бароко»

комедія на дві дії

тривалість

2 год. 30 хв.

5

неділя

 12.00

У театр всією родиною

С.Прокоф'єва, Г.Сапгір

 “Кіт  у чоботях”

  музична казка

 за мотивами твору Ш.Перро

тривалість

1 год. 00 хв.
18.00

І. Нечуй-Левицький

“Кайдашева сім'я”

трагікомедія на дві дії

перед початком вистави грає

симфонічний оркестр театру

тривалість

2 год. 30 хв.

7

вівторок

18.00

О.Островський

“Шалені гроші”

комедія на дві дії     

тривалість

2 год. 30 хв.

8

середа

 18.00

Г.Квітка-Основ’яненко

«Сватання на Гончарівці»

музична комедія на дві дії

тривалість

2 год.

9

четвер

 18.00

Г.Горін

“Тев'є-молочник”

народна драма на дві дії

за мотивами творів Шолом-Алейхема

тривалість

2 год. 50 хв.

11

субота

 15.00

Мала сцена

“Я полюбила Вас, Анна Ахматова...”

моновистава актриси Тетяни Єрентюк

тривалість

1 год. 10 хв.
18.00

Прем'єра сезону

Т. Іващенко

 “Замовляю любов”   

   історія, яка може статися з кожним

перед початком вистави грає

симфонічний оркестр театру

тривалість

2 год. 30 хв.

12

неділя

 12.00

У театр всією родиною

Ш.Перро

            «Попелюшка»

           музична казка

тривалість

1 год.
18.00

Прем'єра сезону

Л. Корсунський

“Подруга життя”

комедія на дві дії

перед початком вистави грає

симфонічний оркестр театру

тривалість

2 год. 30 хв.

14

вівторок

 18.00

Вечір оперети

“Сад кохання”

тривалість

1 год. 30 хв.

15

середа

 18.00

Б. Лепкий

Інсценізація Є. Головатюка, В. Селезньова

“Гетьман Мазепа”

драма на дві дії

тривалість

2 год. 30 хв.

16

четвер

 18.00

А. Курейчик

“Обережно — жінки!”

французька комедія на одну дію

тривалість

1 год. 30 хв.

17

п'ятниця

 18.00

В. Константинов, Б.Рацер

“Ах, вищий світ!”

мюзикл на дві дії за мотивами п'єси

Ж.-Б. Мольєра "Міщанин-шляхтич"

тривалість

2 год. 20 хв.

18

субота

 15.00

        Мала сцена

Д.Фо, Ф.Раме

“Я чекаю тебе, мій любий...”

моновистава актриси Тетяни Лещової

тривалість

1 год. 10 хв.
18.00

А.Крим

“Жага екстріму”

нєдєЦкіє розваги на 2 дії

перед початком вистави грає

симфонічний оркестр театру

 

тривалість

2 год. 30 хв.

19

неділя

 12.00

Прем'єра сезону

 А. Ліндгрен

“Пеппі Довгапанчоха”

вистава для дітей на одну дію

тривалість

1 год. 00 хв.

18.00

М. Гоголь    

 “Одруження”   

  цілковито неймовірна подія на дві дії

 перед початком вистави грає

симфонічний оркестр театру

 

тривалість

2 год. 30 хв.

24

п'ятниця

 18.00

В. Дельмар

“Далі - тиша”

драма на дві дії

тривалість

2 год. 30 хв.

25

субота

 15.00

Мала сцена

“Марина”

моновистава актриси Тетяни Єрентюк

тривалість

1 год. 10 хв.

26

неділя

 12.00

У театр всією родиною   

Н. Ігнатьєва

“Пан Коцький”

музична казка за мотивами українського народного твору

тривалість

1 год.
18.00

М. Камолетті

“Четверо в одній спальні”

пікантна комедія на дві дії за п'єсою “Ох, вже ця Анна!”

перед початком вистави грає

симфонічний оркестр театру

тривалість

2 год. 30 хв.

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large50

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 