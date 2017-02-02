Деталі лютого 02, 2017

Інформаційно-виховний захід «Я люблю тебе рідна країна» з нагоди відзначення Дня Соборності України провели для вихованців Великобілозерської загальноосвітньої школи №6 завідувачка місцевого сільського клубу Л.С.Шворак і завідувачка сільської бібліотеки І.М.Шелегеда. Школярі відкрили для себе нові сторінки історії рідної Батьківщини, відчули гордість за приналежність до могутнього єдиного українського народу.такі зустрічі формують у дітлахів справжній патріотизм і любов до рідної землі, вважають викладачі школи.