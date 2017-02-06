Діти малюють зиму в усій красі

Деталі лютого 06, 2017

25 січня Запорізька дитяча художня школа відкрила на шостому поверсі Запорізької обласної універсальної бібліотеки виставку „Зимові візерунки”.



Більше 60 живописних та графічних робіт маленьких художників показують зиму казкову, святкову та фантастичну. Діти малюють засніжене місто з натури, діляться мріями, вигадують казкових персонажів, щедро діляться вражаннями від засніженої природи та міста. Для багатьох маленьких художників це була перша в житті виставка. А горді батьки розповідали, як творчість змінює маленьких художників, робить їх уважними, спостережливими і навіть спокійнішими, вчить управляти та ділитися емоціями.

Директор Запорізької дитячої художньої школи Олександр Жолудь розповів:

- Нашій школі вже більше піввіку, вже здійснено 54 випуски. Близько трьох тисяч юнаків та дівчат отримали свідоцтва про закінчення Запорізької дитячої художньої школи. Кожного року учні та викладачі беруть участь у більше ніж 20 конкурсах дитячої творчості, у виставках, пленерах, фестивалях образотворчого та декоративного мистецтва. В цьому навчальному році це вже шоста для нас виставка. Її впорядкував заступник директора Віталій Сімчук. Викладачі школи – спеціалісти високої кваліфікації, багато з них поєднують викладацьку та творчу діяльність, є членами Національних творчих спілок та об’єднань.

Завідуюча відділу мистецтв Запорізької обласної універсальної бібліотеки Олена Савкіна запросила усіх запоріжців відвідати виставки на шостому поверсі, адже окрім творів маленьких художників тут виставляються і дорослі досвідчені митці.