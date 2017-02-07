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Мелітопольці у Літві

Деталі
лютого 07, 2017

Солісти вокальної студії «Колаж» ТДАТУ(керівник Олександра Козинець). взяли участь другому Міжнародному фестивалі молодіжної творчості «Литовська феєрія»в столиці Литовської Республіки у Вільнюсі.
Фестиваль був організований Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця» за підтримки Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, Посольства Литви в Україні, Посольства України в Литві на базі Литовського центру дітей та молоді. Таланти продемонстрували 107 учасників з 17 регіонів Литви, України та інших держав Європейського Союзу. За результатами конкурсу в номінації «Вокал» перше місце виборов Вадим Лисенко, випускник механіко-технологічного факультету ТДАТУ, переможець вокального проекту «Голос Мелітополя – 2014». Друге місце в цій номінації здобув студент енергетичного факультету ТДАТУ Сергій Частоколяний. Разом зі студентами у фестивалі брала участь художній керівник Центру культури і дозвілля ТДАТУ Олександра Козинець, підтвердивши високий професійний рівень виконавської та викладацького мистецтва, посівши перше місце в своїй категорії.
За підсумками організованою конкурсної програми була проведена зустріч в Посольстві України в Литві.

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