Мелітопольці у Літві

Деталі лютого 07, 2017

Солісти вокальної студії «Колаж» ТДАТУ(керівник Олександра Козинець). взяли участь другому Міжнародному фестивалі молодіжної творчості «Литовська феєрія»в столиці Литовської Республіки у Вільнюсі.

Фестиваль був організований Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця» за підтримки Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, Посольства Литви в Україні, Посольства України в Литві на базі Литовського центру дітей та молоді. Таланти продемонстрували 107 учасників з 17 регіонів Литви, України та інших держав Європейського Союзу. За результатами конкурсу в номінації «Вокал» перше місце виборов Вадим Лисенко, випускник механіко-технологічного факультету ТДАТУ, переможець вокального проекту «Голос Мелітополя – 2014». Друге місце в цій номінації здобув студент енергетичного факультету ТДАТУ Сергій Частоколяний. Разом зі студентами у фестивалі брала участь художній керівник Центру культури і дозвілля ТДАТУ Олександра Козинець, підтвердивши високий професійний рівень виконавської та викладацького мистецтва, посівши перше місце в своїй категорії.

За підсумками організованою конкурсної програми була проведена зустріч в Посольстві України в Литві.