Святкові урочистості до Ведикодня

Деталі квітня 12, 2017

Запорізькі християни готуються до Великодня. Цими днями всі християнські церкви готуються до свята Божого Воскресіння. Усі християни переживають страсний тиждень. Цього року найвеличніше релігійне свято року співпадає

за григоріанським та юліанським календарем, тож урочистості в один день святкують православні, католики, греко-католики, протестанти - всі християнські церкви.

Католицька та східна служби в один день, в одному храмі



Цими днями всі християнські церкви готуються до свята Божого Воскресіння. Усі християни переживають страсний тиждень. Цього року найвеличніше релігійне свято року співпадає за григоріанським та юліанським календарем, тож урочистості в один день святкують православні, католики, греко-католики, протестанти - всі християнські церкви.

Багато хто з вірян саме в ці дні проходить Великодню сповідь.

У католицькому приході Бога Отця Милосердного (у парку ім. Пушкіна, біля цирку) цього року відбудуться служби за католицьким та східним обрядом. 11 квітня - вівторок Страсного тижня, в цей день йде служба з освяченням єлею. 12 квітня – Середа Страсного тижня, помешкання, квартири та будинки готують до Великодніх свят.

13 квітня, у четвер, починається Велике Пасхальне Тридення. Увечері правиться Літургія Таємної Вечері.

Перед Тайною Вечерею Господь Ісус Христос умив ноги апостолам. На згадку про це у храмі Бога Отця Милосердного єпископ вимиє ноги 12 чоловікам. Після служби - перенесення Пресвятих Дарів в темницю, після чого починаємо нічне чування до 24.00. Усіх бажаючих запрошують до глибокої молитви у „темниці”.

14 квітня, в скорботну п’ятницю не служиться Свята Меса. У цей день строгий піст – їдять пісно та мало. О 17-30 починається Хресна Дорога, а о 18 годині – молебень Страстей Господніх. Після цього Великого Молебня триватиме молитва в каплиці Апостола Петра, а в кам’яному гробі, який зроблений за зразком єрусалимського Гробу Господнього, триватиме молитва в тиші всю ніч і весь суботній день.

Священики нагадують, що основні приготування до великодніх свят слід завершити до 15 години п’ятниці. З 15 години п’ятниці і до 19 години суботи в наших будинках, так само як і в храмі, зберігається Свята тиша.

15 квітня – Велика субота, Великодня Літургія, головне Богослужіння літургійного року. У суботу триває тиша очікування воскресіння Христового. Після заходу сонця перед храмом Бога Отця Милосердного о 19.30, прихожани зберуться на Великодню Літургію, яка починається з освячення вогню і запалювання Пасхальної свічки. З собою обов’язково треба взяти свічки. Після входу в храм звучатиме Великодній спів (екзультет), після якого - читання-пророцтва зі Старого Завіту при свічках. Після цього зазвучить гімн „Слава во вишніх Богу” у супроводі дзвонів й органу. Під час Літургії освячується вода, здійснюється Таїнство Хрещення. Після закінчення Великодньої Літургії освячується великодня їжа.

Священики нагадують, що не треба не ховати в кошики з пасхальною їжею алкогольні напої. Освячуються м’ясні вироби, паски, сир, яйця, сіль, приправи.

Після цієї Літургії до Зіслання Святого Духа, усі вітають один одного словами: „Христос Воскрес! Воістину Воскрес!”.

16 квітня - Світле Воскресіння Христове.

О 7.00 почнеться молебень за східним обрядом (утреня), потім – Хресна хода від Гробу Господнього. О 8:00 почнеться Літургія Православна. яку очолить екзарх Донецький, єпископ Степан Меньок (УГКЦ).

Об 11.00 та 18.00 – Літургії Римсько-католицького обряду.

Після кожної Служби – освячення великодньої їжі.

17 квітня – Великодній Понеділок. Служби о 8, 12 і 18 годині.



На Великдень Українська православна церква Київського патріархату

запрошує до храмів та на Хортицю



Запорізька єпархія УПЦ КП проводить головні служби у Кафедральному Соборі Святої Тройці (вул. Святоволодимирівська, 101А).

13 квітня - Чистий четвер, о 8.30 - Вечірня з Літургією святого Василія Великого; 17.00 Утрення з читанням 12 страсних Євангелій.

14 квітня - Страсна П’ятниця: 9.00 - Царскі Часи, 16.30 - Вечірня з виносом плащаниці та Утрення з чином поховання плащаниці Спасителя.

15 квітня - Страсна Субота:

8.00 Вечірня з читанням паремій та Літургією святого Василія Великого, 21.00 - Читання Діяннь Святих Апостолів, 23.30 - Пасхальна Полунощниця.

16 квітня з 00.00 - Хресний хід, Пасхальна Утрення, Божественна Літургія.

Освячення Пасок біля собору Святої Тройці вул. Святоволодимирівська, 101-А:

15 квітня з 16.00 до 22.00,

16 квітня з 4.00 до 16.00.

На острові Хортиця в музейному комплексі „Запорозька Січ”:

16 квітня з 12.00 до 13.00.

На площі Фестивальній (біля хреста):

16 квітня з 6.00 до 12.00

На вулиці Ладозькій 26 (Бородинський мкрн., біля магазину АТБ):

16 квітня з 6.00 до 12.00

В Шевченківському районі, на вул. Бочарова, в парковій зоні:

16 квітня з 6.00 до 12.00, повідомляє сайт http://www.tzerkva.zp.ua/2017/04/08/анонс-богослужіння-страсного-тижня/