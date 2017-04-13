Представників «золотого віку» вшанували у церкві «СІОН»

Деталі квітня 13, 2017

Третій рік поспіль прихожани церкви «СІОН» у Запоріжжі опікуються запорізькими ветеранами – людьми «золотого віку», чий життєвий шлях перевалив за відмітку 70- 90 років.



Ми не називаємо їх людьми похилого віку, а «золотого» і ставимося до них з усією повагою, - розповіла пастор церкви Тетяна Ярмохіна.- Організували для них клуб «Золотий вік» і проводимо волонтерське служіння – допомагаємо у домашніх справах, розраджуємо. За порами року організовуємо зустрічі, запрошуємо до виступів творчі колективи. До нас на такі зустрічі з’їжджаються ветерани з усього міста. Переважна більшість з них не є прихожанами нашої церкви, та й взагалі – чимало з них не вірують. Але ми відчуваємо свою відповідальність за всіх наших стареньких, тому прагнемо подарувати їм бодай хоч невеличку радість спілкування.



Нині на таку зустріч під гаслом «Любов понад усе на землі» керівник клубу – почесний ветеран міста Запоріжжя Ніна Михайлівна Жалніна зібрала понад 70 гостей. В їх числі була і почесний ветеран України Олена Григорівна Коцур. Олена Григорівна свого часу працювала керівником на місцевих молокозаводах. Днями вона відсвяткувала своє 90(!) річчя. Втім, такий поважний вік не заважає їй вести активне громадське життя. Сьогодні вона є взірцем для наслідування молоді.



Традиційно зібрання відкрив пастор церкви Андрій Ярмохін, який у своїй проповіді зосередив увагу на величі вселенської любові, яку дарує всім людям Ісус.

А концертну програму відкрив самодіяльний хор «Золотий вік» із гімном клубу, який написала сама його керівниця та ідейний натхненник Ніна Жалніна. До речі, Ніна Михайлівна прекрасна поетеса і вже видала збірку власних віршів.



У програмі також виступили учасники народного вокального ансамблю «Ручей» ради ветеранів Запорізького казенного підприємства «Іскра». Також всіх гостей зустрічі залучили до участі у пісенній вікторині і нагородили солодкими призами, а також подарунками від газети «Запорізька правда».