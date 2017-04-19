Wednesday, April 19, 2017
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Дивовижні візерунки арабської каліграфії

Деталі
квітня 19, 2017

За підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації в Центрі національних культур „Сузір’я”  Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки

відкрилася виставка арабської каліграфії.

 

На унікальній виставці представлені зразки різних видів арабської каліграфії, виконані головою Запорізької асоціації національних меншин Науфалем Хамдані. На відкритті виставки директор Департаменту культури, туризму, національностей та туризму Запорізької обласної державної адміністрації Владислав Мороко відзначив, що знайомство з багатством культур різних народів дозволяє людям збагатитися духовно й виховує розуміння, толерантне ставлення до представників різних культур.

Із відкриттям виставки усіх присутніх привітали директор Обласного методичного центру культури і мистецтва Оксана Герман, керівник Запорізького центру татарської культури „Алтин ай” Ряхіма Ахмерова, керівник ПП „Адванта” Євген Голубов.

Науфаль Хамдані розповів про історію каліграфії та про особливості виконання різних каліграфічних стилів. Деякі картини автор писав протягом місяців, адже літери мають точні правила виконання. Наочно продемонстрував зв'язок арабської каліграфії зі східною музикою голова етно-музичного клубу „БарабанЗа” Денис Васильєв. На відкритті виставки були присутні керівники національно-культурних товариств, старшокласники Володимирівського НВК, читачі бібліотеки, гості.

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