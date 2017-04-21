«Ярмарок подорожей-2017» відкриває нові туристичні напрямки та знання

Деталі квітня 21, 2017

21 квітня 2017 року у виставковому центрі «Козак-Палац» відкриє роботу спеціалізована виставка туристичних послуг та товарів «Ярмарок подорожей-2017». Захід організований Запорізькою торгово-промисловою палатою, Запорізькою міською радою,

Асоціацією Індустрії Гостинності України за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Торгово-промислової палати України, Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізькій області.



Організатори сподіваються, що проведення спеціалізованої виставки сприятиме комплексному представленню регіональних туристичних продуктів, підвищенню обізнаності щодо рекреаційних можливостей регіонів України та інших країн, стане професійним майданчиком для діалогу між фахівцями галузі, видовищним та змістовним фестивалем для всіх відвідувачів.



Церемонія урочисто відкриття виставки відбудеться 21 квітня о 12.00.

Сьогодні туризм визнаний у світі однією з найбільш перспективних галузей національних економік. 2017 рік проголошено Генеральною Асамблеєю ООН Міжнародним роком сталого туризму заради розвитку. Запорізька область має всі можливості для успішного розвитку галузі – адже має значні рекреаційно-курортні та туристичні ресурси.

Запрошуємо до обговорення

21 квітня, ВЦ «Козак-Палац»

Як максимально ефективно презентувати всі туристичні родзинки міста? Таке питання винесуть на обговорення учасники круглого столу «Запоріжжя туристичне», присвяченого міській програмі розвитку туризму.

(початок заходу 12.30).

Під час спеціального семінару власними рекомендаціями та успішним досвідом з розвитку туристичного бізнесу поділяться члени Асоціації Індустрії Гостинності України.

(початок заходу о 14.00).

У діловій програмі виставки - конференція, присвячена розвитку зеленого туризму

(початок о 10.30).

Цей тематичний напрямок – один з головних акцентів виставки. Свої можливості презентують 10 зелених садиб Запорізької області, зелені садиби Карпатського регіону. Адже сільський зелений туризм нині стає все більш популярним в Україні, відроджується на нових засадах. Загалом, сьогодні в Україні більше 1000 сільських господарів готові прийняти гостей у своїх садибах.



Протягом трьох днів роботи виставки на відвідувачів чекають презентації від туристичних операторів та агенцій, пропозиції для активного відпочинку, тематична фотовиставка, віртуальні екскурсії, зустрічі з професійними мандрівниками, майстер-класи з вивчення іноземних мов, створення національних оберегів та прикрас.



Серед учасників виставки - Консульство Болгарії у м. Запоріжжя, туристичні агенції та рекреаційні заклади Івано-Франківської, Запорізької, Кіровоградської, Рівненської, Тернопільської областей, «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки», «Курорти Приазов’я», Запорізький клуб Повітряних видів спорту «7 Небо», туристичні оператори Болгарії та Туреччини.



Цікавим досвідом залучення туристів поділиться «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки» - це унікальний візит-центр, інтерактивна експозиція, що знайомить відвідувачів з природніми особливостями регіону та екосистемою Карпат в цілому. Тут можна пізнати історію деревообробної, промисловості та роботи вузькоколійної залізниці Вигоди. В залі центру зберігається раритетний паровоз, розміщені макет Вигодської вузькоколійки, взірці стовбурів дерев, конструкції з ланцюгів живлення та багато інших цікавинок. Тут також діє природнича школа для підростаючого покоління.



Якісний розвиток туристичної галузі можливий лише за умови динамічного розвитку профільної спеціальної та вищої освіти. Кваліфіковані фахівці в сфері туризму цінуються не тільки в Україні, а й за кордоном. Свої освітні напрацювання на виставці «Ярмарок подорожей» представить кафедра туристичного бізнесу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій. Її випускники – магістри у галузі туризму.



Основні розділи виставки:

- Туристичні оператори та агенції

- Туристичні організації (міжнародні, національні, регіональні, галузеві)

- Зелений, еко та етнотуризм

- Активний відпочинок, спортивний та пригодницький туризм

- Проживання / розміщення

- Країни та регіони

- Визначні місця, розваги

- Товари для відпочинку та туризму

- Транспортні послуги

- Діловий туризм

- Інформаційні технології (он-лайн бронювання, інтерактивні додатки)

- Медичний туризм

- Супутні послуги (страхування, банки)

- Харчування

- Освіта в галузі туризму



Режим роботи виставки:

21, 22 квітня – 10.00 – 18.00

23 квітня – 10.00 – 16.00

Акредитація ЗМІ:

тел. (061)213-51-13

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