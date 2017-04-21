Урочисте закриття ІІ Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів

22 квітня о 15.00 в концертній залі Запорізького музичного училища імені П.І. Майбороди пройде урочисте закриття, нагородження та Гала-концерт переможців ІІ Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів „Баянне коло на Запоріжжі”. Родзинкою заходу стане виступ зведеного оркестру зі ста баяністів-акордеоністів, учасників конкурсу та викладачів, які виконають „Запорізький марш” (муз. Є.Адамцевича). Вхід вільний.
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