Урочисте закриття ІІ Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів

Деталі квітня 21, 2017

22 квітня о 15.00 в концертній залі Запорізького музичного училища імені П.І. Майбороди пройде урочисте закриття, нагородження та Гала-концерт переможців ІІ Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів „Баянне коло на Запоріжжі”. Родзинкою заходу стане виступ зведеного оркестру зі ста баяністів-акордеоністів, учасників конкурсу та викладачів, які виконають „Запорізький марш” (муз. Є.Адамцевича). Вхід вільний.