Запоріжці одними з перших побачили фільм про Патріарха Йосипа Сліпого

Деталі квітня 25, 2017

19 квітня в ККЗ ім. Довженка відбувся показ фільму „Справа „Рифи” про Предстоятеля Української греко-католицької церкви Патріарха Йосифа Сліпого. Запоріжці одними з першими в Україні змогли побачити унікальну документальну стрічку,

зняту у захоплюючому жанрі політичного детективу.



Показ фільму, безкоштовний для глядачів, організовано завдяки взаємодії Запорізької обласної державної адміністрації, керівництва громади Української греко-католицької церкви в Запоріжжі, адміністрації Кіноконцертного залу ім. О. Довженка та авторів стрічки. Першими глядачами фільму „Справа „Рифи” стали представники різних релігійних громад, молодь, військові, постійні відвідувачі кінотеатру.



Участь у прес-конференції та презентації фільму взяли народний депутат Ігор Артюшенко, директор Департаменту культури, туризму, національностей та туризму Запорізької обласної державної адміністрації Владислав Мороко, екзарх Донецький Української греко-католицької церкви єпископ Степан Меньок, виконавчий продюсер фільму „Справа „Рифи” Ганна Остапенко, настоятель запорізької парафії Святого Архистратига Михаїла УГКЦ отець Андрій Бухвак.



Народний депутат Ігор Артюшенко висловив подяку авторам фільму:

- Щиро дякуємо вам за справу наповнення України українським змістом. Адже декомунізація – не лише зміна назв, декомунізація – це питання повернення свідомості, мови, традицій, пам’яті.



Директор Департаменту культури, туризму, національностей та туризму Запорізької обласної державної адміністрації Владислав Мороко зазначив:

- Цього року відзначається 125-та річниця з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого. Історики добре знають про долю та діяльність цієї видатної історичної особистості. Але для широкого загалу фільм став справжнім відкриттям. Можна лише подякувати авторам фільму, які у популярній формі розкривають багато кому невідомі сторінки української історії.



Виконавчий продюсер фільму „Справа „Рифи” Ганна Остапенко розповіла:

- Фільм „Справа „Рифи” охоплює період з 1939 по 1963 роки та розкриває невідомі широкому загалу обставини арешту, ув’язнення та звільнення Патріарха Йосифа Сліпого, який відбув 18 років у радянських таборах в Сибіру та Мордовії. Патріарх силою свого духу та незламністю фактично відстояв УГКЦ, яку намагався знищити радянський режим. Особливу увагу приділено історичним подіям та визначним особистостям того періоду та їхньому впливу на долю Патріарха Йосифа Сліпого. Героями фільму стали: папа Іван ХХІІІ, президент США Джон Кеннеді, генеральні секретарі ЦК КПРС Йосип Сталін та Микита Хрущов. Назву стрічки взято з агентурної справи „Рифи”, яка зберігається в архіві СБУ. У 33 томах справи докладно задокументовано, як радянська влада розробляла та втілювала в життя план знищення Української греко-католицької церкви та її глави Йосифа Сліпого. Ці документи, які радянська репресивна система дбайливо збирала та зберігала, стали основою фільму. До стрічки ввійшли свідчення учасників та очевидців подій, коментарі істориків із різних країн, унікальні кадри кінохроніки, які знімальна група розшукала в українських та іноземних кіноархівах. Робота над фільмом розпочалася в 2015 році, зйомки проходили в Україні, Італії та Сполучених Штатах Америки. Велику фінансову допомогу знімальній групі надала міжнародна благодійна релігійна організація „Церква в потребі”. Зараз ми маємо надію зняти продовження фільму, про відродження УГКЦ, якому після звільнення присвятив все своє подальше життя Патріарх Йосиф Сліпий.



Екзарх Донецький Української греко-католицької церкви єпископ Степан Меньок розповів про Українську греко-католицьку церкву та наголосив:

- Щиро дякуємо Запорізькій обласній державній адміністрації за підтримку в організації показу цього фільму та наукової конференції, присвяченій 125-ій річниці з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого. Ми вкотре бачимо, що щира віра, добро, сила духу творять дива, коли, здається надії немає. Сподіваємося, що незабаром запоріжці зможуть побачити й другу частину фільму про відродження з підпілля нашої церкви.



Запоріжці, які переглянули документальний фільм „Справа „Рифи”, розповіли після сеансу, що він справив на них дуже велике враження, відкрив невідомі сторінки недавньої історії, вразив силою духу та мудрістю Патріарха Йосифа Сліпого.