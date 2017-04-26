У музично-драматичному театрі ім. В. Магара пройшов конкурс творчості патріотичного спрямування «Спадщина»

Деталі квітня 26, 2017

28 найяскравіших і найсильніших номерів і виконавців - фіналістів відбіркових етапів конкурсу творчості патріотичного спрямування «Спадщина» виступили на сцені Запорізького обласного академічного музично-драматичного театру ім. В. Магара.

Нагадаємо, шістнадцять років поспіль комунальний заклад «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради проводить у нашому краї конкурс, який пропагує національні традиції, українську мову через її талановитих учасників з усієї області. Нинішнього року у конкурсі взяли участь понад чотири тисячі виконавців. Було проведено вісім зональних турів. Плідну роботу щодо відродження національних традицій, збереженню та розвитку української мови, культурних надбань ведуть керівники колективів різних жанрів в Оріхівському, Пологівському, Михайлівському, Мелітопольському районах, містах Пологи, Бердянськ, Оріхів, Мелітополь, Запоріжжя. Саме з цих територій було визначено лауреатів і переможців конкурсу. Гран-прі фестивалю «Спадщина» у номінації «Українська народна пісня» отримала Олександра Отришко з Бердянська.