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МОВНИЙ ТАБІР –ЦЕ КРУТО!

Деталі
червня 23, 2017

Якщо висловлюватися молодіжним сленгом,то саме так можна сказати про мовний табір денного перебування « Friendship»,що протягом трьох тижнів у Оріхівській гімназії

№ 1 «Сузір’я».
Це новий формат табору, робочою мовою якого є англійська. Ініціаторами його створення стали вчителі іноземної мови Ірина Синчило, Оксана Сєліванова, Олена Саєнко, Анастасія Дегтярь, Олена Копарчук і Аліна Твердохліб,які були учасниками конкурсу проекту« Go camp». Документальний супровід забезпечувала заступник директора з науково-методичної роботи Аліна Карпій.
70 гімназистів виявили бажання удосконалювати англійську під керівництвом свої наставників. Заняття проходили в цікавій формі—це і квест-гра, і спортивні змагання на стадіоні, і театральні постановки,і створення музичних кліпів, і написання листа другові, і екскурсія містом, і відпочинок на природі.
Важливою подією для учнів та вчителів закладу став приїзд до гімназії волонтера з Данії Рене Фрідрексена, якого приймали за всіма законами гостинності.
Разом з дітьми Рене проводив ранкові зарядки,брав участь у Днях пропаганди здорового способу життя,українського танцю , традиційної української кухні(найбільше йому сподобались вареники з картоплею),у танцювальних флешмобах. Старшокласники мали змогу спілкуватися з новим старшим другом його рідною англійською мовою.
Запам’ятається закордонному гостеві і завершальний день перебування у мовному таборі. Рене подарували гарну українську вишиванку,блокнот з фотографіями гімназії і ручку з логотипом навчального закладу. Відбувся і чудовий концерт,коли таборяни продемонстрували свої таланти.
Весело і корисно провели час у мовному таборі «Дружба» гімназисти, проявивши і розвинувши свої здібності та отримавши новий запас знань.

 


Тамара КУРОЧКІНА.
м.Оріхів

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