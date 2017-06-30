Болгарська гордість Запорізького краю

Деталі червня 30, 2017

Нещодавно у Запорізькій обласній науковій бібліотеці і пройшло засідання координаційної ради національно-культурних товариств при голові обласної державної адміністрації.

Голова Бердянського болгарського товариства ім. Мішо Хаджийського Людмила Ноздріна презентувала нові книжки – „Летописец Таврии” та „Бердянское болгарское общество им. Мишо Хаджийского”. Книги видані товариством за підтримки обласної ради та Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації. Депутат Запорізької обласної ради Володимир Кюрчев яскраво розповів під час сесії обласної ради про ці книжки та вагому роль болгарської діаспори у розвитку Запорізького краю.

Дві книги Л.Ф.Ноздріной „Летописец Таврии” та „Бердянское болгарское общество им. Мишо Хаджийского” видано до 100-річчя болгарського письменника та поета Таврії Мішо Хаджійського. Ювілей відзначався 27 листопада 2016 року і став пам'ятною датою для болгарської діаспори Приазов'я. Святкування стало достойним вшануванням болгарського письменника і публіциста Таврії, патріота, і яскравого громадського діяча, Мішо Хаджійського, якого називають одним із натхненників болгарської нації. Мішо Хаджійський народився у Запорізькому краю, творив на Україні, два останні роки життя прожив на історичній батьківщині. Наприкінці Другої світової, коли в Болгарії встановився прорадянський режим, письменника заарештували, катували, другого арешту він не пережив.

Книги М.Хаджійського, уродженця села Інзівка Приморського району Запорізької області, „Розлив”, „Нощіте край Лозуватка”. „Б'лгарія в Таврія”, „Пуста чужа чужина” та інші розповідають про нелегку долю, життя, побут, культуру і традиції жителів болгарських сіл Таврії 1920-30-х років. Також книга Л.Ф.Ноздріной відкриває нові сторінки біографії М.Хаджійського, знайдені в результаті науково-пошукової діяльності. Вперше публікуються спогади односельчан про дитинство та юність письменника.

Також Л.Ф.Ноздріна в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського отримала дозвіл на фотографування книг Мішо Хаджійського. Тоді й виникла ідея перевидати книги у збірці „Літописець Таврії”.

Книга „Бердянское болгарское общество им. Мишо Хаджийского” видана в рамках проекту Бердянського болгарського товариства з вивчення національно-культурної спадщини болгар Приазов'я ім. Мішо Хаджійсько. Видання присвячене також 155-ій річниці переселення болгар з Бессарабії на землі Таврії та 5-річчю від дня заснування болгарського товариства.

У збірнику представлені матеріали про роботу товариства, про його участь у проекті „70-річчя переселення болгар Приазов'я на історичну батьківщину - Болгарію - з подальшою депортацією”, а також статті членів болгарського товариства в періодичній пресі – у Всеукраїнській болгарській газеті „Роден край” та інших виданнях. Кольорові фотографії доповнюють розповідь про багатопланову роботу товариства спільно з Бердянським краєзнавчим музеєм.

За п'ять років роботи товариством реалізовано кілька проектів, які знайшли відображення у збірниках Л.Ф. Ноздріної „Фольклор болгарських сіл Бердянського району Запорізької області” та „Пісенний фольклор болгар Приазов'я” з диском в додатку. В рамках проекту „Болгари Приазов'я” в 2015 році був складений і виданий каталог „Болгарські жіночі прикраси кінця XIX - початку XX ст. (З фондів Бердянського краєзнавчого музею)”з описом і кольоровим зображенням ювелірних виробів.

Окрема сторінка в житті суспільства - проведення масових заходів і виставок, участь в науково-практичних конференціях, співпраця з Ініціативним комітетом міста Добріч (Болгарія).

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Владислав Мороко Запорізької обласної державної адміністрації зазначив:

- Видання двох книжок – це непересічна подія. Нові книги Людмили Ноздріної ще раз продемонстрували велич та розмаїття культурної спадщини Запорізького краю, яку складають різні нації та народи, що мирно живуть на щедрій українській землі.