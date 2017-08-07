Наукові сенсації поляків Запоріжжя

Деталі серпня 07, 2017

Найчастіше діяльність національно-культурних товариств області пересічні громадяни бачать під час яскравих святкових подій, фестивалів. Під час свят ще раз можна побачити, що кожен

народ цікавий по-своєму – від національного костюму до гастрономічних смаків. Яскраве враження на запоріжців та гостей міста справляють „Сабантуй”, „Новорічно-різдвяний фестиваль”, національні подвір’я під час Всеукраїнського козацького фестивалю „Покрова на Хортиці” та інших свят.



Але робота національно-культурних товариств ведеться щоденно й наполегливо, цілорічно, у більшості часу – непомітно для багатьох. Національно-культурні товариства області проводять активну та копітку роботу із збереження традицій народів, які населяють Запорізький край, знайомлять із власною культурою усіх бажаючих у музеях та бібліотеках. За підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації, згідно обласної Програми підтримки розвитку культур національних меншин Запорізької обласної ради проходять зустрічі, виставки, пам’ятні акції, наукові конференції. Представники національних громад області кожного дня доводять, що різні національності мають спільне прагнення до єдності та миру, що різні нації стали на захист нашої держави як воїни та волонтери. Кожне із національно-культурних товариств вважає Запоріжжя своїм рідним домом, наша область стала домівкою для великої багатонаціональної родини патріотів України.



Велику наукову роботу провели останніми роками представники польських національно-культурних товариств. В області діє 8 польських національно-культурних товариств, найбільш активні громади – в Запоріжжі, Мелітополі та Бердянську. Польська громада долучилася до справжнього історичного відкриття - разом із запорізькими істориками у 2015 році локалізували місце розташування колишнього табору для польських військовополонених, в якому з осені 1939 року до зими 1940 року насильно утримували 1604 чоловік. Запорізькі історики Віктор Філас і Валерій Стойчев почали пошук 4,5 роки тому. За сприяння Союзу поляків Запоріжжя „Полонія” вони знайшли місце розташування табору для польських військовополонених, які працювали на розбудові „Запоріжсталі” - в промисловому районі Павло-Кичкаса, у західній околиці колишнього 10-го селища. У таборі перебувало 1604 осіб, громадян Республіки Польща, з них 1039 – поляки. Військовополонених використовували в Запоріжжі як трудові ресурси для збільшення потужності місцевих заводів. Через релігійні утиски та нелюдські умови у таборі були акції непокори, на Різдво військовополонені організували бунт - масово не вийшовши на роботу. В 1940 році військовополонених відправили до Воркути на будівництво залізниці, дехто поповнив бойові ряди армії генерала Владислава Андерса, дехто загинув - став жертвою Катинської трагедії.



Це відкриття зацікавило представників Польщі. 28 травня 2016 року біля римсько-католицького Санктуарію Бога Отця Милосердного у парку ім. Пушкіна було відкрито пам’ятний знак із фрагментами стіни бараку. У церемонії відкриття знака взяли участь Генеральний консул Республіки Польща в Харкові пан Януш Яблонський та його заступники, заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації Зінаїда Бойко, заступник міського голови Сергій Мішок, єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-Католицької Церкви Ян Собіло. Вшанувати пам’ять жертв сталінізму прийшли поляки Запоріжжя, керівники польських громадських організацій „Полонія” Лідія Єгорова та „Товариство ім. Св. Іоанна Павла ІІ” Ганна Макушинська, духовенство, науковці.



Генеральний консул Республіки Польща в Харкові пан Януш Яблонський зазначив: „Немає слів, щоб визначити значення цієї події для поляків, які ще й досі шукають відомості про те, яка доля спіткала 4000 поляків під час Другої світової війни в таборах тодішнього СРСР. Російські архіви досі закриті для нас. Україна відкрила свої архіви, і потроху прояснюються трагічні подробиці – де утримували військовополонених поляків, куди їх перевозили, де вони загинули. І досі для поляків є невимовним полегшенням дізнатися, де лежать їхні родичі, доля яких була невідомою десятиріччями. Я приємно здивований активною діяльністю польських товариств у Запоріжжі та великою роботою, проведеною місцевими істориками”.



Як відзначили історики, таким чином місто Запоріжжя стало ще одним із місць України, пов’язаних із Катинською трагедією. Пам’ятний знак біля римсько-католицького храму встановлено на кошти громадських організацій за сприяння обласної та міської влади.

Відкриття пам’ятного знаку відбулося у Запоріжжі в рамках „Днів польської культури „Під єдиним небом”, які тривали майже місяць.

Також у рамках Днів польської культури, які стали визначною подією у Запорізькому регіоні у травні минулого року відбулося чимало заходів. За участю голови облдержадміністрації Костянтина Бриля відкрито меморіальну дошку на честь міського голови Олександрівська, видатного поляка Запоріжжя Фелікса Мовчановського у Запорізькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті „Джерело”. Фелікс Мовчановський був першим міським головою м. Олександрівська у 1901-1911 та 1916-1917 роках. Усе своє життя і сили присвятив місту Олександрівську. За період керівництва містом Фелікс Францович Мовчановський побудував приміщення міського банку, завершив будівництво Олександрівської жіночої гімназії та спорудження водопроводу і водонапірної вежі, також були замощені бруківкою міські вулиці, розгорнуто активне спорудження муніципальних будівель. Серед багатьох об’єктів культурної спадщини у 1903 році було відкрито першу в державі школу для глухонімих дітей-сиріт. Заклад мав власну електростанцію, водогін, систему центрального опалення, лікарню, аптеку, гуртожиток, біологічну станцію, типографію, завод сільськогосподарських машин і навіть свою залізничну гілку (оскільки школа розташовувалась за 2 км від Олександрівська). На території хутора глухонімих діяла православна церква (служба священика дублювалася мовою жестів).



Також пройшли наукові конференції, відбулися великий концерт польських національно-культурних товариств у ПК ім. Т. Шевченка та презентації виставок.

Про повсякденну, але цікаву й важливу роботу кожного з національно-культурних товариств можна розповідати дуже багато. Сьогодні про яскраві події з життя польської спільноти розповідає Лідія Єгорова, голова Спілки поляків Запоріжжя „Полонія”:

- Минулого року найвагомішими подіями для нашого товариства стали „Дні польської культури”, в рамках яких відбулося відкриття пам’ятника польським військовополоненим, Яскравими подіями, що надовго запам’яталися, стали участь у VІІ Всеукраїнському козацькому фестивалі „Покрова на Хортиці” та в заходах до Дня Європи 14 травня на площі Фестивальній, новорічні свята у нашій спілці.

- Враховуючи активну діяльність нашого товариства ми неодноразово зверталися за допомогою до Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації і щоразу отримували всебічну допомогу, - продовжує розповідь Лідія Єгорова. – Наприклад, ми отримали рекомендації щодо пошуків загиблих польских громадян під час сталінських репресій, допомогу під час будівництва пам’ятного знаку польським військовополоненим, методичну та практичну допомогу у підготовці сценаріїв і під час проведення свят. Звичайно, можна запропонувати деякі нові форми співпраці - проведення семінарів для керівиків товариств за участі вчених із провідних університетів країни, працівників архівних служб МВС, СБУ, та інших структур. Це дасть можливість краще вивчити історію заселення нашого регіону, надасть можливість нашим громадянам відшукати своє коріння. Було б непогано керівникам товариств завітати до різних районів Запорізької області та навіть виїхати за її межі, щоб обмінюватися досвідом, наочно знайомитися із історією України. Це надасть можливість формувати більш широкий кругозір, допоможе керівниками товариств більш аргументовано розповідати про історичні та політичні події. Це були б своєрідні курси підвищення кваліфікації.



- Які плани вашого товариства до кінця поточного року?

- Новий навчальний рік при товаристві розпочнеться у вересні - наша школа відкрита для всіх, хто хоче вивчати польську мову та культуру. У вересні також відбудеться непересічна подія - цього року ми відкриваємо викладання польскої мови як другої іноземної в школі. Це буде перший такий клас у Харківському Консульському окрузі, для нас це визначна подія. Також у вересні будуть відзначатися Дні польської культури у Запоріжжі. Ми підготуємо великий цікавий концерт. День незалежності Польщі плануємо відзначити у Харкові. Традиційно готуємося взяти участь у „Новорічно-Різдвяному фестивалі” на головній площі Запоріжжя. Ми маємо чимало планів та ідей, які, впевнена, втілимо в життя за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації.