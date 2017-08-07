Відродимо фестиваль з особливим політичним значенням!

Деталі серпня 07, 2017

«Шановні мої «націонали»! З більшістю із вас ми разом пройшли чимало шляхів національної політики. Ми приймали рішення, помилялися, сперечалися, але діяли, творили. Ми робили,

створювали… І це не тільки свята і фестивалі , кожен з яких по – своєму унікальний. Я щасливий, що маю відношення до їх створення. І підкреслюю, що створював не я, а ми разом. Я щасливий, що маю відношення до створення та відродження деяких товариств, незалежно великі вони, чи маленькі. Я щасливий, що живе в Куйбишевському районі білоруська «Гусарська бульба», є надія відродити в замку Попова грецьке свято «Вогонь Еллади», що діє активно Запорізьке міське польске товариство «Полонія», яке ми відродили з Лідією Єгоровою. А свято «Запорізький сабантуй» може дійсно перетворитися на фестиваль… І ще, і ще, і ще…

Так, прикро, що проведення деяких заходів призупинено. Та все ж, я відродив би фестиваль «Ми- українскі!», який, на мою думку, має особливе політичне значення. Пропоную вважати його міжнаціональною фронтовою концертною бригадою… Адже в Україні, на нашій рідній землі – війна!!!

Багато зроблено і я впевнений, що буде зроблено ще більше в мирній багатонаціональній Україні, де не буде місця як фашизму, так і чорному націоналізму, де спогади про міжнаціональні проблеми та прикрощі будуть загальною історичною пам’яттю, що не допустить гірких повторів. І що в тій нашій єдиній Україні всі політики об’єднаються заради народу, і не буде місця політичній мерзотності... Ми-українські!!!

З повагою,

Олександр Житомирський».

Довідка «ЗП»: Олександр Якович Житомирський - митець, режисер, ініціатор і організатор багатьох культурно-мистецьких акцій обласного, міжрегіонального і міжнародного рівнів, батько і беззмінний художній керівник протягом багатьох років відомого на всю Україну і далеко за її межами фестивалю «Ми – українські!». В його активі організація фестивалю кавказьких народів і татарського «Сабантуя», а також ряд інших великих культурних проектів. Крім того, Олександр Житомирський був президентом Запорізької обласної асоціації національно-культурних об'єднань та главою Благодійного фонду «Центр національних культур та суспільної моралі.