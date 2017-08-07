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Шляхи співпраці між владою та ромською громадою намітили у Запорізькій міськраді

Деталі
серпня 07, 2017

У Запорізькій міській раді відбулася зустріч представників міської влади та ромської громади і громадських організацій. У ній взяли участь начальник управління внутрішньої політики, преси

та інформації міської ради Володимир Головешко, голова спільноти ромів Запорізької області Олексій Падченко, керівник організації «Група з прав меншин», менеджер проектів MGR Ніл Кларк, координатор проектів Міжнародної благодійної організації «Чіріклі» Ангеліна Жуковська.
З січня поточного року Міжнародна благодійна організація «Чіріклі» спільно з організацією «Група з прав меншин» (MGR Europe) за підтримки Європейської комісії в Україні почали реалізацію проекту «Партнерство для всіх: розробка Стратегії соціально-економічного співробітництва між ромськими громадами та місцевими органами влади в Україні". Цей проект реалізується в шести регіонах України. Запоріжжя також включений в проект як пілотне місто.

 


Головна мета програми - розширення можливостей ромських громад. З цією метою передбачається організація навчальних семінарів, надання грантів на реалізацію соціальних проектів тощо.
Під час зустрічі в міській раді обговорювалися шляхи реалізації ромської Стратегії в Запоріжжі. Як розповів голова спільноти ромів Запорізької області Олексій Падченко, в обласному центрі проживає майже 4000 осіб ромської національності, багато хто з них потребують допомоги в оформленні документів, що засвідчують особу, проходження медичних обстежень, здобуття освіти. Також серед питань, що хвилюють ромів, - формування в суспільстві толерантного ставлення до представників національних меншин.
В ході зустрічі були намічені шляхи подальшої співпраці між міською владою та ромською громадою Запоріжжя.

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