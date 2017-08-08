Фестиваль шашлику в Бердянську

Деталі серпня 08, 2017

У Бердянську пройшов традиційний фестиваль шашлику. Незважаючи на те, що секрети приготування шашлику так і залишилися секретами, спробувати і оцінити майстерність кожного учасника

змогли всі бажаючі. Ледве встигали подавати м'ясо - численні гості фестивалю намагалися скуштувати всі представлені страви. Відкриття заходу відбулося на Приморській площі. На набережній розташувалися шашличні палатки, що продукували смачні аромати і збирали черги любителів м'ясних делікатесів. Ціни на шашлик становила від 40 грн за 100 г. Крім м'яса в асортименті були представлені і шашлик з риби, зокрема, з сома, а також камбала, запечена в фользі, і звичайно - азовські бички. Перший фестиваль шашлику пройшов в Бердянську рік тому. Тоді протягом двох днів було приготовлено понад п'ятнадцять тисяч порцій, а це майже три тони м'яса.