У Запоріжжі діти малювали свій дім

Деталі серпня 09, 2017

4 серпня 2017 у Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної

державної адміністрації відбулося відкриття міжнародної виставки дитячих малюнків „Мій край – мій дім”. Організувала цю виставку Громадська організація „Донбаська Ініціатива „Міст”, партнерами виступили Запорізький офіс Громадської організації „Крим SOS”, коворкінг „Спільно HUB”, Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека, Громадська організація „Центр мистецтв „Арт-простір“, Благодійний фонд „Посмішка дитини“, Благодійний фонд „Карітас-Запоріжжя“.

Радниця з питань ВПО у Закарпатській області Анжела Бахтіна розповіла, що ідея створення даної виставки виникла у членів об’єднання ГО „Словацько-Український Центр Партнерства” під час гуманітарної місії до міста Маріуполь. Виставка, яка переїздить з міста до міста, показує вплив військового конфлікту на сході України на творчість дітей. В Донецькій та Луганській областях залишилося багато дітей, які щодня бачать всі аспекти війни. Діти, які залишились там, переважно мають серйозні проблеми зі здоров'ям, але намагаються сприймати щось прекрасне і відображати це в своїх малюнках. Минулого року експозиція побувала у сусідній Словаччині, у місті Кромпахи. Цього року планується, що у виставці візьмуть участь 10 міст України, додаючи в кожному місті малюнки дітей, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. Роботи маленьких запоріжців, представлені на виставці в нашому місті, мандруватимуть по містах України та завітають до Словаччини.

Запоріжцям пропонують відвідати виставку на 4-му поверсі бібліотеки, де діти зможуть намалювати малюнок, який також поїде у мандри Україною та Словаччиною.

державної адміністрації відбулося відкриття міжнародної виставки дитячих малюнків „Мій край – мій дім”. Організувала цю виставку Громадська організація „Донбаська Ініціатива „Міст”, партнерами виступили Запорізький офіс Громадської організації „Крим SOS”, коворкінг „Спільно HUB”, Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека, Громадська організація „Центр мистецтв „Арт-простір“, Благодійний фонд „Посмішка дитини“, Благодійний фонд „Карітас-Запоріжжя“.

Радниця з питань ВПО у Закарпатській області Анжела Бахтіна розповіла, що ідея створення даної виставки виникла у членів об’єднання ГО „Словацько-Український Центр Партнерства” під час гуманітарної місії до міста Маріуполь. Виставка, яка переїздить з міста до міста, показує вплив військового конфлікту на сході України на творчість дітей. В Донецькій та Луганській областях залишилося багато дітей, які щодня бачать всі аспекти війни. Діти, які залишились там, переважно мають серйозні проблеми зі здоров'ям, але намагаються сприймати щось прекрасне і відображати це в своїх малюнках. Минулого року експозиція побувала у сусідній Словаччині, у місті Кромпахи. Цього року планується, що у виставці візьмуть участь 10 міст України, додаючи в кожному місті малюнки дітей, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. Роботи маленьких запоріжців, представлені на виставці в нашому місті, мандруватимуть по містах України та завітають до Словаччини.

Запоріжцям пропонують відвідати виставку на 4-му поверсі бібліотеки, де діти зможуть намалювати малюнок, який також поїде у мандри Україною та Словаччиною.