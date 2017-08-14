Німецький слід в історії Запоріжжя

Деталі серпня 14, 2017

В історії міста Запоріжжя (Олександрівська) й усієї області чимало славних сторінок вписано німецькими переселенцями. Власне Запоріжжя почало формуватися як місто з „фурштату”

(від німецького слова „форштадт”-передмістя) Олександрівської фортеці. Та й зараз нікого не дивують назви „завод Коппа” (основа „Авто ЗАЗу”), „млин Нібурга” (зараз там культурний центр „Лофт Млин”), колонії Кронсвейде, Нейенбург, Нейендорф, вулиці Шенвізька, Розенталь... Досі ростуть на Хортиці насаджені німцями-колоністами дерева, вчаться у менонітській гімназії на Верхній Хортиці діти, туристи милуються на „замок Вальмана”.

Німецька історія Запорізького краю тісно переплелася із діяльністю менонітів – представників протестантської релігійної течії, що заселялися на територію України з кінця 18-го ст. В період з 1789 по 1815 роки німецькі колонії організували два менонітських округи: Хортицький (18 колоній) та Молочанський (40 колоній). Доля переселенців не була легкою - після Жовтневого перевороту частина менонітів емігрувала з СРСР, в роки колективізації громади менонітів зазнали розкуркулення та репресій, під час Другої Світової війни - депортації до Сибіру, Казахстану та Середньої Азії.

Сьогодні славну історію сучасності запорізького краю пишуть своїми відкриттями та добрими справами запоріжці із німецьким корінням. Наприклад, кандидат історичних наук, доцент ЗНУ Олексій Штейнле, дизайнерка Валентина Баталкіна-Бурлай, яка створила „Музей-галерею прикладної кераміки та живописної творчості Іллї та Олексія Бурлай”. Гості нашої області із цікавістю відвідують „Дім-музей німецьких колоністів” у селі Ручаївка (Шенгорсте), який заснував Віктор Дік.

Голова церковної ради Запорізької євангелійсько-менонітської громади Борис Леткеман очолює велику благодійну волонтерську роботу з підтримки соціально незахищених запоріжців без поділу за національністю та релігією. У Менонітському центрі Запоріжжя працюють 20 волонтерів, 63 інвалідів і престарілих перебувають на повному забезпеченні. За роки роботи Центру приблизно 700 осіб отримали допомогу вдома.



В області діє декілька німецьких громадських організацій, які популяризують свої традиції та культуру.

У 2017 році багато заходів проходить в рамках святкування 500-річчя Реформації за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації. Представники німецької спільноти взяли участь у святі „Від Різдва до Різдва”, навесні пройшла акція „Чисте місто, чисте серце”, а влітку – традиційний „Фестиваль сім’ї”.

В стінах Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки пройшла виставка „На тому стою. Мартін Лютер. Реформація та її наслідки”, у презентації якої взяли участь Генеральний консул ФРН Вольфґанґ Мьоссінґер, Державний міністр та голова Державної канцелярії землі Саксонія-Ангальт Райнер Робра, директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко.

Навесні минулого року подією міжнародного значення став німецько-український театральний фестиваль „Місце зустрічі - Запоріжжя” за участю представників колективу театру „Theater Magdeburg” з Магдебурга, який відбувся на базі Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені В.Г. Магара. Офіційними гостями фестивалю стали голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль, голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак, голова Державної канцелярії землі Саксонія-Ангальт, міністр культури, державний міністр Райнер Робра, генеральний консул Німеччини Вольфганг Мьосінгер.

Заступник голови ГО „Запорізьке міське об'єднання німців „Відродження” Катерина Коломієць розповідає про діяльність сучасних представників німецької громади:

- 2016 року ГО „Запорізьке міське об’єднання німців „Відродження” організовувало курси німецької мови для етнічних німців. В минулому році продовжував роботу проект „Школа третього віку”, розпочав роботу проект „Школа після школи” за сприяння Ради німців України при підтримці БФ „Товариство розвитку”. Наприкінці навчального року проведено дві „мовні площадки” для учнів недільної школи.

Серед наших заходів, що проводяться щорічно, слід відзначити масштабний „День пам’яті”, присвячений річниці депортації німецького народу. В 2016 ріці проведено семінар з історії німців південного сходу України, присвячений депортації німців. У вересні відбулися Дні німецької культури, що охопили низку заходів: фотовиставка, присвячена діяльності міст-побратимів Запоріжжя та Магдебурга, стимуляційна гра для німецької спільноти „Kuk hin-Kuk her” (за підтримки Міжнародного інституту політичної освіти IFA).

Наше товариство активно співпрацює з Департаментом культури, туризму, національностей та релігії Запорізької обласної державної адміністрації. У контакті з керівництвом департаменту відбувається постійний діалог щодо розв’язання поточних питань, нам надається організаційна та методична підтримка.

До кінця поточного року наше товариство планує ще чимало цікавих справ. Саме зараз йде робота з підготовки до навчального року (курси мови, проект „Школа після школи”, „Школа третього віку”, танцювальний гурток, театральний гурток). Цього року захід пам’яті депортованих німців ми проведемо разом із організаціями Мелітополя.

У вересні розпочинається рік німецької мови в Україні. Вже йде підготовка до он лайн конференції з містом–побратимом Магдебург. З нашими партнерами НВК „Успіх” (с. Володимирівка) проведемо квест до 500 річчя Реформації та фестиваль національної кухні. У жовтні запланований „круглий стіл” до дня об’єднання Німеччини. У листопаді - благодійні виступи театральної групи, гуртківців в дитячих будинках до Дня Св. Мартіна. У грудні будуть традиційні заходи до Різдва: день Св. Миколая, ярмарки, пекарні, виставки, музичні концерти.

В Запорізькій області живе більше сотні націй та народів. Стабільна суспільно-політична ситуація в регіоні, безконфліктне толерантне співіснування націй та народностей залежать від усіх нас, тож ми працюємо над цим кожен окремо і всі разом.