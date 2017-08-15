Tuesday, August 15, 2017
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Прогулянки по воді

Деталі
серпня 15, 2017

Сім’ї нацгвардійців продовжують подорожувати Дніпром на каяках та милуватися надзвичайно красивими пейзажами з незвичних ракурсів, біля північної частини острова

Хортиця, поблизу славетної Запорізької Січі.
Захід черговий раз відбувся задля популяризації активного відпочинку серед військовослужбовців та їх родин. Нацгвадійці 9-го полку багато часу проводять на суші, тому відпочинок на воді для них є дуже приємним та релаксуючим. Люб’язно надали можливість приєднатися до каякінгу та створили лояльні умови для військової частини 3029 НГУ - Клуб «Байдарка» baydarka.zp.ua, що знаходиться у дивовижному урочищі Сагайдачного поблизу мосту Преображенського. Цього разу бажаючих відпочити було більше ніж у минулий раз, на воду виходили навіть малі дітки. Родини весело та с користю провели час, спостерігаючи за заходом Сонця над островом Хортиця та купаючись посеред Дніпра.
«Я вперше сів на каяк разом з жінкою та дитиною, але відчуваю що не останній. Дуже здорово поплавали, роздивлялися чайок, дитина в захваті, жінку також переповняють емоції. Дуже круто. Треба частіше робити такий відпочинок для наших товаришів по службі.» - поділився враженнями начальник фізичної підготовки та спорту полка старший лейтенант Сергій Росул.

 

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