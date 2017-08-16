День корінних народів світу в інтеркультурному Мелітополі

Деталі серпня 16, 2017

9 серпня у місті Мелітополь директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко провів низку робочих зустрічей з нагоди

міжнародного дня корінних народів світу.

В першу чергу керівник Департаменту зустрівся з кримсько - татарською спільнотою, підкресливши провідну роль кримських татар у боротьбі з російською агресією. За ініціативи президента Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаля Хамдані та підтримки посольства Об’єднаних Арабських Еміратів 50 членам кримсько-татарського товариства було вручено благодійну гуманітарну допомогу. Владислав Мороко, Науфаль Хамдані та голова Мелітопольського регіонального комітету сприяння поверненню кримських татар на історичну батьківщину «Азат» Ридван Ібраїмов обговорили подальші напрями співпраці у соціальній та гуманітарній сфері.

Також директор Департаменту провів зустріч із заступником міського голови Мелітополя з питань діяльності виконавчих органів ради Світланою Бойко, начальником відділу культури Михайлом Семікіним Мелітополя та начальником відділу культури, туризму та архівної роботи Приазовської райдержадміністрації Ольгою Кірпік. Учасники зустрічі розглянули спільні проекти у культурній сфері, заплановані на найближчий час. Наймастабнішими святковими заходами стануть відзначення 26 річниці незалежності України, День міста Мелітополя, всеукраїнський молодіжний фестиваль, фестиваль албанської культури тощо.

Владислав Мороко також зустрівся з керівниками національно-культурних товариств в центрі національних культур міста Мелітополя, який розмістився за адресою вул. Інтеркультурна, 52. У зустрічі взяли участь керівник СГО «Рада національних товариств» Лев Маргарян, очільник Мелітопольського україно-польськького культурно-просвітнього товариства «Полонія» Наталія Козирятська, представники білоруської, німецької, єврейської, грецької інших спільнот.

Владислав Мороко наголосив:

- Зараз ми бачимо неодноразові спроби російського агресора розхитати ситуацію в області. Для цього ворог використовує в тому числі й національне питання та фейкові національні товариства. Я закликаю всі народи Запорізького краю до консолідації та протидії цим спробам.

Національно-культурні товариства області отримали запрошення взяти участь у святкових заходах до Дня незалежності у Запоріжжі. Усі національні громади зараз активно беруть участь у підготовці пропозицій для створення нової обласної програми на 2018-2022 рр., надають свої пропозиції На думку очільника Департаменту, культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислава Мороко програма має містити три головних напрями: культурно-мистецький, соціальний та міждержавний.

Заступник керівника Запорізької німецької організації «Відродження» Катерина Коломієць та керівник «Україно-білоруського культурно-освітнього товариства «Сузір'я» Наталія Бернага розповіли про грантові програми, які дають можливість отримати закордонну фінансову допомогу. Спілкування щодо актуальних проблем у сфері державно-національних відносин пройшло у конструктивному руслі.