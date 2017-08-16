Вінчання у Січовій церкві стане брендом козацького краю

Деталі серпня 16, 2017



Проекту «Весілля на Запоріжжі», який наразі з аншлагом пройшов у історико-архітектурному комплексі «Запорозька січ» на Хортиці в рамках культурно-мистецького

марафону «Назустріч 100-річчю газети «Запорізька правда» до видатного ювілею нашої улюбленої найстарішої і єдиної україномовної у Запорізькій області газети регіонального рівня, буде присвячений черговий випуск програми « Мистецька толока», щойно знятий ТК «Запоріжжя». Нагадаємо, що наша редакція в рамках означеного марафону реалізує низку проектів, спрямованих на відродження та поширення національних і культурних традицій рідного краю. Нині ж під проводом ведучої прогами Любові Москальової мова піде про весільні звичаї та про нову традицію – закріплювати шлюб вінчанням у Січовій церкві Покрова Пресвятої Богородиці у колисці запорізького козацтва і українській святині – на острові Хортиця.

У програмі «Мистецька толока» взяли участь виконуюча обов’язки головного редактора газети «Запорізька правда» Наталя Зворигіна, художній керівник відомого далеко за межами України ансамблю народної пісні і побутового танцю «Оксамит», заслужений працівник культури України Лариса Купчинська і артисти цього творчого фольклорного колективу, художній керівник народного ансамблю Запорізької поліції «Пернач» Олександр Мацкевич і учасники цього аматорського колективу, отаман Січових козаків з острова Хортиця Юрій Капішинський із своїми побратимами Ярославом Ковальовим - Громом та Андрієм Лозовим - Палієм, науковий співробітник національного заповідника «Хортиця» Олена Палійчук, а також воїни-захисники України – представники 55-ої Запорізької артбригади і 9-го полку оперативного призначення національної гвардії України та ієрей УПЦ КП - отець Сергій (Московець).

Учасники програми активно дискутували з питань відродження шлюбних традицій в Україні, впровадження місцевих весільних звичаїв і зійшлися на думці, що вінчання у Січовій церкві на Хортиці дійсно може стати брендом нашого козацького краю і, зокрема, посприяти активному розвитку туристичної галузі. Науковий співробітник НЗ «Хотриця» Олена Палійчук підтвердила, що аншлаг на заході, організованому «Запорізькою правдою», свідчить про високу зацікавленість відвідувачів заповідника, їх прагнення бути безпосередніми учасниками такого дійства.

- Вкрай важливо, що гостями події стали і воїни-захисники України, - відмітила керівник «Запорізької правди» Наталя Зворигіна. – Вони були свідками таїнства народження нової української родини. І, певна, відчули у повній мірі величезне значення своєї високої місії, яку виконують сьогодні в АТО на Сході нашої країни – оберігати цю святість від наруги агресора.

- У військовій частині 3029 служать бійці з різних куточків України. Їм дуже цікаво було долучитися до прекрасного дійства – весільної традиції, -зазначив старший лейтенант 9-го полку оперативного призначення НГУ Максим Уманець. – Такі події сприяють високому патріотичному, духовному і культурному розвитку наших бійців. І дуже важливо, що завдяки взаємодії з місцевою владою та громадськими діячами ми можемо розвивати цей потенціал.

Програма «Мистецька толока», присвячена проекту «Весілля на Запоріжжі», вийде в ефір на початку вересня. Глядачі не тільки дізнаються багато цікавої інформації про існуючі народні шлюбні звичаї і національні традиції, але й долучаться до формування нових. Також даний випуск буде насичений сюрпризами і гумористичними елементами. Про час трансляції ми обов’язково повідомимо своїх читачів. Тож слідкуйте за нашою інформацією.

Олександра Воронцова