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Семінар для керівників закладів культури

Деталі
серпня 17, 2017

На базі районного будинку культури відбувся районний учбовий семінар-практикум для керівників закладів культури Запорізького району.Під час семінару обговорювалися

підготовка та проведення урочистостей, святкових концертних, розважальних програм до Дня незалежності України (широке використання державної символіки, залучення до участі воїнів АТО, виїзди-привітання до військових частин та госпіталю); проведення районного конкурсу «Маленькі пан та панночка – Запорізький район» під гаслом «Народжені незалежними» на базі Лежинського та Відрадненського закладів культури. Також учасники заходу підняли питання  з  підготовки закладів культури до осінньо-зимового періоду 2017/2018 років; організації  роботи з охорони культурної спадщини та здійснення бібліотечної діяльності.

 

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