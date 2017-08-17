«Олімпійське літо» у ДОЦ "Прометей"

Деталі серпня 17, 2017

«Олімпійське літо» - під таким гаслом відбувся фізкультурно-оздоровчий захід у дитячому-оздоровчому центрі «Прометей» на узбережжі Азовського моря

у Приморському районі. Організаторами змагань виступили комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Запорізької обласної ради за підтримки управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

Змагання проводились з метою залучення дітей до систематичних занять фізичною культурою та спортом, організації активного відпочинку, виховання дітей та молоді у напрямку гармонізації розвитку фізичних і морально-вольових якостей засобами фізичної культури і спорту, пропаганди здорового способу життя серед широких верств населення.