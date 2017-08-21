Деталі серпня 21, 2017

17 серпня Карітас Запоріжжя організував цікаву подорож на теплоході "Борисфен" уздовж мальовничого острову Хортиця - місця сили та об'єднання. Незвичайне та яскраве 2,5-годинне

свято проводилося для ста дітей буферної зони, що мешкають у містах Авдіївка, Красногорівка, селищах Орлівка, Первомайське.

Фахівці проекту організували частування солодощами та милування природою у дружній та святковій атмосфері.

Родзинкою свята були мильні бульбашки, які діти і дорослі з радістю пускали у воду. Надзвичайно розчулив усіх присутніх хлопчик, що підійшов до свого педагога та зізнався, що ця подорож була найкращою у його житті...

- Якщо ми можемо здійснити мрії нашиx дітей, це означає, що ми руxаємось у вірному напрямку! - підкреслила локальний координатор проекту Ганна Мельник. - Ми щасливі дарувати дітям краще дитинство!

Захід проводився в рамках проекту "Психологічна підтримка дітей у буферній зоні контрольованої території на Сході України". Нагадаємо, що одним з пріоритетних напрямків діяльності проекту є психо-соціальна робота з дітьми та учнівською молоддю у школах та дитячих садочках, з батьками та вчителями.



Довідка:

Благодійний фонд "Карітас Запоріжжя" є представництвом МБФ "Карітас України" і розташовується за адресою м.Запоріжжя, вул.Семафорна, 8.

Карітас (від лат. "caritas" – милосердя, самовіддана безкорисна любов) – це міжнародна мережа благодійних організацій, що є конфедерацією 165 національних організацій. Ціль, що об’єднує всі Карітаси – розвиток громадянського суспільства і солідарності, захист людських прав і діяльність в сфері соціальної політики. Місією Карітасу України є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей. Метою Карітасу України є розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання.



Відділ коммунікацій благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя»