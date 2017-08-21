Запорізькі гвардійці приєднались до урочистостей з нагоди православного свята

Деталі серпня 21, 2017

19-го серпня у місті Запоріжжі проходить Міжнародний фестиваль Національних, воїнських і традиційних культур «Запорізький Спас». До культурного заходу приєдналось безліч клубів

художньої самодіяльності, творчих колективів, представників козацького фехтування та різних шкіл бойових мистецтв. Свято розпочалось з пісенних і танцювальних виступів до яких залучився музичний гурт військової частини 3029. Хлопці вразили мешканців міста своїми ліричними піснями, які сповнились щирості та патріотизму. «Коли соліст Національної гвардії розпочав свою пісню, усе навколо немов стихло, люди перестали рухатись і вся увага були прикута до його співу. Це було дуже щиро і дуже зворушливо» - поділилась враженнями студентка Анастасія Фериш. Також військовослужбовці проводили агітацію жителів щодо вступу до лав Національної гвардії України за контрактом. Бійці відповідали на різні питання, розповідали про умови проходження служби та роздали більше сотні інформаційних листівок. «Сьогодні дійсно дуже атмосферний, веселий та насичений день – зазначив старший солдат Артур Гнідий – Свято зближує усіх людей, дарує їм приємні почуття, лунають яскраві пісні і головне, що все це триватиме не один день».



Редактор Анатолій Гололобов