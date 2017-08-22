Участь музичної гурту «3029» у фестивалі «СкрябінFest ПроRock»

Деталі серпня 22, 2017

17 серпня, у місті Бердянськ Запорізької області відбувся другий фестиваль присвячений дню народження видатного українського співака та артиста, патріота України Кузьми

Скрябіна - «Скрябін Fest ПроRock».

Захід був організований відділом культури виконкому Бердянської Міської Ради, яка цього року запросила прийняти участь вокально-інструментальний ансамбль 9-го полку оперативного призначення НГУ «3029». У фестивалі приймали участь багато музичних колективів з усієї України, та гурт «3029» відрізнився своєю незвичністю та оригінальністю, а саме виконавцями-музикантами у військовій формі, які є військовослужбовцями строкової служби. Нацгвардійці виконували знамениті пісні Андрія Кузьменко разом з приспівами здивованих глядачів.

«Мені дуже сподобались виступи усіх колективів, але самий надзвичайний був, авжеж, гурт «3029». У хлопців дуже милий вокаліст, з дуже привабливим голосом…» - поділилася враженнями мешканка Бердянська Аліна Святоєва.



Олег Соловйов